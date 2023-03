Guerre ou retraite? Leonardo Rizzuto à la croisée des chemins, selon un spécialiste

C'est l'avis du réputé spécialiste de la mafia italienne André Cédilot, qui a œuvré pendant 35 ans à La Presse et a signé deux livres sur le clan Rizzuto.

Chose certaine, selon cet expert, Leonardo Rizzuto, fils du défunt parrain de la mafia montréalaise Vito Rizzuto, ne fuira pas le Canada comme le feraient pourtant d'autres présumés mafieux dont la tête est mise à prix.

Leonardo est né à Montréal et ne quittera jamais la ville. Lorsque son père, Vito, a été emprisonné aux États-Unis, plusieurs policiers croyaient qu'il ne reviendrait jamais au Québec et choisirait le Venezuela ou l'Italie au terme de sa peine au Colorado. Mais sa fille Maria l'avait dit à mes sources policières : sa famille était originaire de Montréal et elle ne quitterait jamais la ville , rappelle André Cédilot.

Le présumé chef mafieux de 53 ans a échappé à la mort, mercredi vers 16 h 40, alors qu'il roulait au volant de sa Mercedes-Benz à la jonction des autoroutes 440 et 13, à Laval.

Le tireur a ouvert le feu à une dizaine de reprises, mais l'a seulement blessé à la jambe.

Leonardo Rizzuto a été transporté à la Cité-de-la-Santé de Laval, mais il est ressorti de l'hôpital, escorté par sa garde rapprochée, en début de soirée, selon nos informations.

Ce n'était pas un message, on a voulu s'en débarrasser , affirme le spécialiste de la mafia en regardant les photos de Radio-Canada, corroborant ainsi l'opinion de nos sources policières.

Comme Leonardo est le dernier fils vivant de Vito Rizzuto, André Cédilot explique que c'est l'ancien avocat Loris Cavaliere qui l'a pris sous son aile pour le propulser à la table de concertation créée entre les organisations criminelles, il y a une dizaine d'années.

Leonardo n'a ni le charisme ni l'expérience ou les contacts que son père possédait lorsqu'il régnait sur le crime organisé à Montréal. Il avait pu être propulsé uniquement en raison de son nom. Mais comme les amis de son père ont tous été assassinés, il n'a plus la mainmise sur les clans mafieux italiens de Montréal et les autres organisations criminelles , ajoute M. Cédilot.

André Cédilot, réputé spécialiste de la mafia montréalaise, a travaillé pendant 35 ans à La Presse et a signé deux livres sur le sujet. Photo : Radio-Canada / Charles Dumouchel

Le retrait de Stefano Sollecito

Après l'assassinat de Rocco Sollecito, le 27 mai 2016, à quelques mètres du quartier général de la police de Laval, son fils Stefano avait pris le relais pour s'occuper des affaires du clan Rizzuto, relate l'expert.

Je suis convaincu qu'on a imposé Leonardo à Stefano, qui avait déjà des relations d'affaires avec les motards et les autres organisations criminelles , explique André Cédilot.

Or, d'après nos sources policières, Stefano Sollecito, aujourd'hui âgé de 54 ans, ne serait plus considéré comme un membre influent et actif du crime organisé en raison de graves problèmes de santé.

Selon nos informations, son état se serait dégradé au cours des derniers mois.

Stefano était le dernier qui pouvait empêcher qu'on tente de se débarrasser de Leonardo, qui n'a pas le respect des familles italiennes mafieuses de Montréal. On en compte une dizaine environ. Sans protecteur, il est simplement devenu un accessoire dans l'écosystème du crime organisé , ajoute l'ancien journaliste d'enquête.

Leonardo Rizzuto (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / GRAHAM HUGHES

Les raisons derrière l'attentat

André Cédilot ne croit pas que Leonardo Rizzuto puisse avoir les alliés et les ressources nécessaires pour entrer en guerre contre ceux qui ont commandité son meurtre.

Plusieurs acteurs du crime organisé ont le potentiel d'être derrière cet attentat. Ça peut être les motards, comme la mafia calabraise ou de vieux ennemis de la famille Rizzuto , affirme le spécialiste.

Les aveux du tueur à gages Frédérick Silva, qui a accepté de collaborer avec la Sûreté du Québec, pourraient rendre nerveux plusieurs membres du crime organisé toujours actifs. L'implication de Leonardo dans des crimes avoués par Silva pourrait inciter des gens à poser des gestes , croit André Cédilot.

Au cours de la dernière année, les policiers spécialisés dans la lutte contre le crime organisé ont prévenu plusieurs personnes que leur tête était mise à prix.

Selon nos informations, le nom de Leonardo Rizzuto faisait partie du nombre.