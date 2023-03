Budget 2023 : le secteur albertain des jeux vidéo attend toujours un crédit d’impôt

Alors que le budget de l’Alberta 2023 prévoit plus de subventions publiques pour l’industrie du film, celle des jeux vidéo attend toujours de recevoir un crédit d’impôt.

Le financement provincial accordé à l'industrie du film augmentera de 100 millions de dollars par rapport à l’an dernier, si le plan d’investissement 2023-2026 est approuvé. Le montant du crédit d’impôt de 2022 s’élevait à 225 millions de dollars sur trois ans.

La province n’a cependant pas prévu de crédit d’impôt pour l’industrie du jeu vidéo. Cela surprend Scott Nye, le chef d’exploitation de l’entreprise Inflexion Games, d'autant plus que la lettre de mandat  (Nouvelle fenêtre) du ministre de la Technologie et de l’Innovation, Nate Glubish, précisait que son rôle était, entre autres, de créer une proposition de crédit d'impôt pour les jeux vidéo et les médias numériques .

Nous avons vraiment cru que nos requêtes successives avaient été entendues , dit Scott Nye.

Scott Nye admet que l’Alberta offre beaucoup d’avantages, par exemple un faible impôt sur le revenu et un coût de la vie inférieur à celui d’autres provinces. Cependant, selon lui, le manque de subventions publiques rend l'Alberta moins compétitive, et Inflexion Games a annulé ses projets d’expansion dans la province après le dépôt du budget.

L’opposition officielle a par ailleurs promis à l’industrie d’instaurer un crédit d’impôt, si elle gagne les prochaines élections provinciales. Pour Scott Nye, l'essentiel n'est pas de savoir quel parti propose un crédit d’impôt, mais d'obtenir une bonne proposition.

L’attachée de presse du ministre de la Technologie et de l'Innovation, Melissa Crane, explique que le gouvernement provincial veut s’assurer qu’un investissement éventuel est dans l'intérêt de la population albertaine .

Selon l’Association canadienne du logiciel de divertissement, l’industrie des jeux vidéo a investi 3,7 milliards de dollars en 2021 à travers le pays. Seulement 4 % de cette somme a été dépensée en Alberta. La majorité a été investie au Québec (43 %), en Ontario (22 %) et en Colombie-Britannique (27 %). Les gouvernements de ces trois provinces ont des programmes de crédits d’impôt destinés aux entreprises des jeux vidéo.

Avec des informations de Stephen Cook