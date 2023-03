SmartTrack : la facture augmente de 234 millions de dollars

Le personnel de la Ville demande au conseil municipal de demander à la province de l'Ontario de payer la totalité du montant dépassant le budget initial du programme , indique le rapport.

Le personnel de la Ville justifient cette approche car le programme profitera également à la province grâce à l'augmentation de la fréquentation du réseau GO et que la province serait propriétaire des stations SmartTrack et en assurera l'entretien, il est tout à fait justifié que la province contribue à l'augmentation des coûts du programme .

Le rapport a été présenté au comité exécutif de la Ville, qui devrait l’examiner lors de sa réunion le 21 mars prochain.

Une promesse électorale de John Torry en 2014

La province est également en train d’examiner le rapport de la Ville, rapporte Dakota Brasier, porte-parole du ministère des Transports de l’Ontario.. Notre bureau a discuté avec le maire adjoint McKelvie et en dira plus au fur et à mesure de l'avancement de ces échanges , a déclaré Mme Brasier dans un courriel envoyé mercredi.

SmarTrack était une des promesses phares de la campagne de John Tory en 2014. Elle prévoyait la construction de 22 gares sur les corridors ferroviaires déjà existants de Go Transit d’ici 2021.

Le projet ne compte aujourd’hui plus que cinq stations : Finch-Kennedy, East Harbour, King-Liberty, St. Clair-Old Weston et Bloor-Lansdowne. Les travaux de conception ont commencé dans quatre des stations et les infrastructures sont en cours d'installation vers le site de Finch-Kennedy.

Selon les conditions négociées entre la Ville et le gouvernement ontarien, les cinq stations devaient être construites par la province et ses agences, à savoir Metrolinx et Infrastructure Ontario.

Metrolinx avait alerté les services de la ville sur la hausse des coûts de construction en raison de l’incertitude de la chaîne d’approvisionnement, l’inflation et l’augmentation des projets dans le secteur ferroviaire, ce qui a pour conséquence une pénurie de main-d’œuvre et une moindre concurrence sur le marché.

Des explications jugées cohérentes avec les conditions actuelles rencontrées par la ville dans la planification et l'exécution de ses grands projets d'investissement , indique le rapport.

Une décision doit être prise rapidement

La Ville estime qu’une décision sur SmartTrack doit rapidement être prise alors qu’un choix doit être arrêté pour l’attribution du contrat de conception et construction de la station Bloor-Lansdowne au début du mois d’avril.

Les rapport conseille à la Ville de ne pas procéder à la construction de cette station tant que la province n’aura pas accepté de débloquer les fonds supplémentaires, et de faire part de ses intentions à Metrolinx.

Dans le cas où la province refuse, le rapport demande au conseil municipal d’ordonner au directeur général de la Ville de produire un rapport au comité exécutif dès que possible afin de présenter des solutions de rechange.

Dans une déclaration faite mercredi, la maire adjointe Jennifer McKelvie a indiqué qu'elle s'engageait à la construction du transport en cimmun et à s'assurer que la Ville reste à la table des négociations avec la province et le gouvernement fédéral sur ces projets

Mme McKelvie rappelle dans son communiqué que SmartTrack représente un investissement important pour améliorer les choix de transport à Toronto et qu’il accélérera la transformation de l'infrastructure ferroviaire lourde de Toronto, qui passera d'un service régional de banlieue à un réseau urbain de transport en commun rapide .

Elle note que ertaines des stations pourraient accueillir les usagers dans trois ans.

Le conseiller Josh Matlow, qui représente la circonscription de Toronto-St.Paul's, a déclaré dans en entrevue mercredi qu'il soutenait la construction des cinq stations et qu'il pensait que la Ville devrait demander à la province les fonds supplémentaires. Le conseiller municipal était toutefois préoccupé par le fait que la ville paie plus que sa part. Selon lui, SmartTrack fait partie du programme GO Expansion, qui vise à étendre le réseau ferroviaire GO.

« Le rapport démontre une fois de plus la folie absolue de la Ville de Toronto » — Une citation de Josh Matlow, conseiller de la circonscription de Toronto-St. Paul's

Il fustige SmartTrack, qu’il qualifie d’exercice d'image de marque de la campagne de John Tory en 2014, alors que le projet GO provincial devait être entièrement financé par la province en premier lieu. Mais parce que John Tory l'a rebaptisé SmartTrack, la Ville a fini par devoir payer une grande partie de la facture , a-t-il ajouté.