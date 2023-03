Bilan positif pour la première saison de l’équipe de hockey de l’UQAC

L’équipe des Inuk est de retour, pour une première saison, depuis 1986. Les joueurs évoluent dans le cadre d’un projet pilote de la ligue de hockey universitaire masculine de division 2 où trois équipes s’affrontent. La première saison officielle du circuit aura lieu l'an prochain.

On a essayé d’y aller avec des valeurs, de créer un sentiment d’appartenance, de créer un confort à nos joueurs. Il y avait plusieurs doutes. On voulait arriver à pratiquer trois fois par semaine avec nos matchs , a confié Simon Gaudreault en entrevue à l’émission de radio, C’est jamais pareil.

L'an dernier le club avait joué quelques parties.

Simon Gaudreault souligne qu’une attention particulière a été portée à l’égard des joueurs qui gravitent dans le circuit de trois équipes. Ces initiatives ont porté fruit.

Si on a une chambre, si on lave leur linge, si on est un peu douillet avec eux autres, ça va être facile de venir à l’aréna, s’ils n’ont pas de poches à voyager. On a pratiqué deux à trois fois par semaine, toute l’année en plus de nos matchs. On les a traités aux petits oignons , résume-t-il.

Simon Gaudreault est entraîneur de l'équipe de hockey universitaire, les Inuk de l'UQAC Photo : Radio-Canada

Cette philosophie permet, selon lui, de recruter de nouveaux hockeyeurs. Cela permet également de garder, ici, des talents qui pourraient se tourner vers l’Ouest canadien et même vers des universités américaines.

L’entraîneur-chef de l’équipe de hockey de l’ UQAC ajoute que des annonces seront faites en ce sens dans un avenir rapproché.

Par ailleurs, les trois équipes universitaires affronteront des équipes en provenance du circuit collégial de division 1 lors de la prochaine saison. Ainsi, le calendrier sera bonifié de 13 parties pour un minimum de 25 pour la saison.