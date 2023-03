Stationnement à étages : des citoyens déçus et la mairesse Julie Dufour soulagée

Le stationnement de 630 cases s’inscrit dans un projet de 500 millions de dollars qui permettra l’agrandissement de l’hôpital de Chicoutimi en plus de construire un deuxième bloc opératoire.

J'ai accueilli cela avec une certaine déception. On avait de bons arguments, on était vraiment dans l'expectative. On était confiant malgré tout, sachant que ce serait plus difficile que la première fois parce que la partie dézonée était beaucoup moins grande , a-t-il confié en entrevue à l’émission de radio, C’est jamais pareil.

Le porte-parole du comité de citoyens a pris la parole en son nom personnel. Le groupe doit se rencontrer la semaine prochaine. Il croit toutefois que le regroupement a épuisé les démarches possibles pour se faire entendre.

Madame la juge retient que la vue est préservée sur le Saguenay, on souhaite que ce sera le cas pour conserver cette percée visuelle. On plaidait que la construction d’un stationnement ne mettait pas en valeur la vue sur le Saguenay , exprime M. Laperrière.

Il rappelle que le groupe dont il est à la tête soulignait que la construction du stationnement ne permettait pas de mettre en valeur la vue sur le Saguenay. Yves Laperrière apporte une nuance en rappelant que la juge Sandra Bilodeau a conclu que le projet préservait la perspective dans ce secteur.

Le porte-parole du comité de citoyens dit comprendre et respecter la position de la mairesse de Saguenay Julie Dufour et de la ministre responsable de la région, Andrée Laforest.

Une victoire pour tous

La mairesse Julie Dufour est d’avis que la décision de la CMQ est une victoire pour tout le monde .

La préoccupation majeure était la préservation de la vue. Le jugement de 32 pages est assez clair que la vue va être conservée et préservée , a-t-elle mentionné en entrevue à la radio de Radio-Canada.

Elle ajoute qu’il s’agit bien plus que d’un stationnement puisque le projet s’inscrit dans l’agrandissement de l’hôpital de Chicoutimi et la construction d’un bloc opératoire.

C’est la première étape pour le bloc opératoire deux, un projet de tout près d’un demi-milliard en région. On va être capable d’avoir encore des soins de santé, pas juste pour les gens de l’arrondissement de Chicoutimi, mais pour les gens de la grande région du Saguenay-Lac-Saint-Jean fait-elle valoir.

La représentante du conseil municipal de Saguenay rappelle que le stationnement à deux étages permettre seulement de compenser les cases perdues par la construction du bloc opératoire.

Elle concède que cette expérience permettra d'améliorer les façons de faire pour la suite.

C'est en partie en vrille avec toutes sortes d'hypothèses. Je pense que c'est un mea culpa de tout le monde. Même si ce n'est pas nécessaire, quand ça va arriver, des projets, quand ce sont de grands enjeux, est-ce qu'on est capable de le faire d'une façon différente avec la population? Je pense que oui, on peut s'améliorer , précise-t-elle.

Le CIUSSS accueille favorablement la décision

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux dit accueillir favorablement cette décision.

Le CIUSSS est déterminé à offrir le meilleur projet de bloc opératoire pour l’Hôpital de Chicoutimi. Nous continuerons de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires pour nous assurer de livrer un projet optimal , mentionne, dans une déclaration écrite transmise à la presse, la présidente-directrice générale du CIUSSS du Saguenay−Lac-Saint-Jean, Julie Labbé.

L'organisme public reverra ses échéanciers et planifiera les prochaines étapes associées au projet.