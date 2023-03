Après les chargés de cours, les professeurs de l’UQO adoptent une entente de principe

Le Syndicat des professeures et professeurs de l'Université du Québec en Outaouais (SPUQO-CSN) a adopté une entente de principe à 76 % pour le renouvellement de leurs conditions de travail.

Cette entente a été adoptée mercredi, en assemblée générale.

Depuis le mois de juin 2022, 19 rencontres de négociation ont été menées pour parvenir à une entente, souligne le syndicat par voie de communiqué.

Je suis satisfait du travail accompli. Nous avons fait des avancées intéressantes sur plusieurs plans , a déclaré son président Vincent Boutonnet.

Le Syndicat des professeures et professeurs de l'Université du Québec en Outaouais explique avoir fait plusieurs gains, dont une augmentation de salaire composée de 10,9 % sur quatre ans, incluant un 6,1 % composé de bonifications salariales pour les deux premières années.

Le syndicat souligne également l’instauration d'une protection contre les coupes de postes de professeurs, des balises clarifiées pour l'enseignement à distance, la bonification du Fonds de développement professionnel, l’amélioration des dispositions concernant la fonction et les tâches professorales et l’amélioration des conditions en regard de la conciliation travail-famille, notamment pour les congés parentaux et des congés supplémentaires pour raisons familiales.

L’entente prévoit aussi une amélioration du processus d'octroi de la promotion et de l'évaluation professorale et la création d'un nouveau Fonds de recherche pour les professeurs ayant accompli deux mandats de responsabilités administratives.

Rappelons qu’il y a une dizaine de jours, l’Université du Québec en Outaouais avait déjà conclu une entente avec ses chargés de cours.