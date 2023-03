Extension d’un an du télétravail pour certains fonctionnaires fédéraux

Une porte-parole de la présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier, affirme que le gouvernement prendra finalement une autre année pour évaluer les avantages du télétravail pour les centres d'appels de l'Agence du revenu du Canada et des ministères de l'Immigration et de l'Emploi et du Développement social.

Les employés du service de la paie de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) travailleront également de la maison pendant une autre année, tout comme les arbitres de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié.

En décembre, Mona Fortier a annoncé que tous les employés des ministères fédéraux seraient tenus de retourner au bureau au moins deux jours par semaine pour corriger les incohérences dans l'ensemble de la fonction publique.

Un syndicat représentant plus de 72 000 fonctionnaires soutient qu'on leur a dit que les prolongations étaient nécessaires en raison de problèmes de recrutement et de rétention du personnel.

Le président de l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada affirme que cela ne fait qu'aggraver le chaos entourant la question déjà litigieuse.