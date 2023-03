Ni à CTV ni ailleurs, Lisa LaFlamme préfère tourner la page

Sept mois après avoir été brusquement renvoyée de son poste de cheffe d’antenne de CTV National News, Lisa LaFlamme a pris du recul. Après plus de 30 ans de travail pour ce résau, elle met les choses en perspective.

J’ai eu 35 années mémorables , explique Lisa LaFlamme au cours d’une entrevue à CBC.

J’ai tout adoré de cela. Il y a d’autres choses à aimer maintenant. Je vais bien aller. Je vais bien , affirme-t-elle.

En août dernier, Lisa LaFlamme annonçait sur Twitter que la société mère de CTV, Bell Média, avait pris une décision économique de mettre fin à son contrat. Elle avait alors expliqué avoir été prise par surprise de cette décision.

Les hypothèses entourant les motifs du renvoi sont rapidement allées bon train. La chevelure nouvellement grisée de l’ex-chef d’antenne était l'une d'entre elles pour expliquer la décision de Bell Media, .

Une théorie qui a rapidement pris comme un feu de paille et qui a mené à des allégations de sexisme et d'âgisme au sein de Bell Média.

L’entreprise a par la suite indiqué regretter la façon dont le départ a été géré. Au cœur de la tempête, une enquête indépendante sur les conditions de travail a alors été menée dans la salle de nouvelles du groupe.

Le directeur du service des nouvelles a finalement été remplacé.

Quant à savoir le fin fond de l’affaire, la principale intéressée s’en tient à sa première version. C’était une décision économique, c’est ce que je sais. D’un point de vue légal, il n'y a pas grand-chose que je peux dire , confesse Lisa LaFlamme.

Elle ajoute toutefois être reconnaissante de tout le soutien qu’elle a pu recevoir.

Les journalistes, particulièrement les femmes, deviennent des cibles pour les porteurs de haine. Peut-être que nous nous entraînons à entendre des choses négatives. Peut-être qu’on absorbe la négativité plus que ce que nous devrions , explique-t-il.

Elle reconnaît toutefois que perdre son emploi fait pâle figure en comparaison à ce qu’elle a pu voir au cours de sa carrière.

Je pense aux soldats qui ont perdu leurs jambes en Afghanistan, aux enfants nés sur des bâches après le tremblement de terre à Haïti , cite-t-elle en exemple. Ce sont des changements soudains dont on ne revient pas .

Reconnaissance

Plus tôt cette année, Lisa Laflamme a été nommée pour le prix de meilleure cheffe d’antenne lors des prix de l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision.

Elle indique avoir soumis son travail en tant qu’indépendante après avoir appris que son ancien employeur ne comptait pas la présenter pour un prix.

Quand j’ai appris que mon travail ne serait pas soumis, je me suis dit, non, ce n’est pas comme ça que ça marche , dit-elle.

Vous pouvez prendre l’emploi de quelqu’un, mais vous ne pouvez pas effacer son histoire et son travail. Dans ce cas, ce sont les histoires les plus importantes qu’on a couvertes pendant l’année : la guerre en Ukraine, la visite du pape , ajoute Lisa LaFlamme.

D’autre part, elle explique que son renvoi l’a aussi poussé en figure de proue de questions qui lui tiennent a cœur.

Bien avant la fin de mon contrat, les droits des femmes, les problèmes touchant les femmes, des plus jeunes aux plus âgées, des femmes PANDC , cela a toujours des choses sur lesquelles je me suis concentrée. Ça a toujours été dans mon esprit , affirme la journaliste.

Pour l’avenir, Lisa LaFlamme dit vouloir continuer à se concentrer sur les problèmes qui sont importants pour elle. Elle cite ainsi son récent travail pour Journalists for Human Rights, un organisme de développement médiatique canadienne.

Au moment d’écrire ces lignes, CTV News n’a pas répondu à nos demandes d’entrevues.