Le Phoenix de Sherbrooke passe le cap des 100 000 spectateurs en une saison

Avant mercredi, elle avait seulement franchi ce cap lors de la toute première saison de l’équipe, en 2012-2013. À l’époque, les joueurs avaient patiné devant plus de 108 000 spectateurs en 34 matchs à domicile. Alors qu’il reste deux matchs à domicile à la saison 2022-2023, l’équipe pourrait battre ce record, fait remarquer la directrice exécutive du Phoenix.

« Si la tendance se maintient, si les supporters viennent nous soutenir en grand nombre, on risque fort de battre le record de l'assistance pour l'année. » — Une citation de Jacqueline Belleau, directrice exécutive du Phoenix de Sherbrooke

La performance de l’équipe explique en partie cet achalandage, soutient-elle. Avec 45 victoires sur 63 matchs, le Phoenix occupe présentement la 4e place au classement général de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Mercredi soir, l’équipe d'ailleurs gagné son match 7-4 contre le Drakkar de Baie-Comeau.

Cinq joueurs de la formation sherbrookoise ont également brillé au Championnat du monde de hockey junior.

C'est sûr que ce qui attire les gens le plus, c'est le talent de nos joueurs et de nos coachs. On a vraiment les joueurs et les coachs parmi les meilleurs pays, donc ça, c'est sûr que c'est un beau niveau de hockey sur la glace , constate Jacqueline Belleau.

Mais les gens nous disent que c'est le meilleur show en ville, et je pense que c'est autant pour ce qu'ils voient sur la glace, le sport, que ce que l’on vit ensemble. Il y a vraiment une ambiance électrisante. On a de la musique, de l'animation, il y a une vibe qui est très intéressante, et je pense que les gens reviennent aussi, car ils sentent un certain attachement à l'équipe. Ça, ça nous fait super plaisir, et je sais que pour les joueurs, ça change la donne , ajoute-t-elle.

Avec huit salles combles cette saison, l'équipe a par ailleurs battu son ancien record, qui s'élevait à cinq salles combles en 2012-2013.

Mercredi, le 100 000e spectateur, déterminé selon l’ordre d’entrée du public dans le stade, devait être annoncé pendant le match et recevoir une surprise de la part de l’organisation.

Les deux derniers matchs à domicile de la saison permettront au Phoenix d'affronter les Olympiques de Gatineau et les Tigres de Victoriaville.