Des règles plus strictes aux conseils municipaux de Percé

La Ville de Percé appliquera de manière plus rigoureuse la réglementation qui encadre la période des questions lors des assemblées publiques du conseil municipal.

Dorénavant les citoyens devront se limiter uniquement aux questions lorsqu'ils voudront s'exprimer devant le conseil municipal.

La mairesse de Percé Cathy Poirier a annoncé lors de la séance de mardi soir qu'il ne sera plus possible aux citoyens de partager des commentaires au micro. Il est important que les gens comprennent que la période de questions soit réservée aux questions avec un temps déterminé au micro , fait-elle valoir.

Cathy Poirier applique donc avec plus fermeté une règle figurant dans le Code municipal du Québec qui stipule que le conseil peut, par règlement, prescrire la durée de cette période, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question .

Selon la mairesse, au cours des derniers mois, des citoyens ont utilisé la période de questions pour propager des informations erronées sur des enjeux municipaux, ce qui rend la population confuse quant aux faits relatifs à la vie municipale de Percé.

« Ce n’est pas une question de museler les citoyens, bien au contraire les gens sont les bienvenus pour venir poser des questions. Simplement, pour une question d’informations et pour lutter contre la désinformation, il est important de sévir. » — Une citation de Cathy Poirier, mairesse de Percé

La mairesse de Percé, Cathy Poirier, dont c’est le second mandat, avoue qu’il est plus ardu pour les élus municipaux d’assumer leurs fonctions. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Guillaume Whalen

Cathy Poirier admet que le phénomène s'est exacerbé depuis l'application de la redevance touristique le premier mai. Il y a de plus en plus de suspicions et d’allégations qui nous sont adressées lors des conseils municipaux , remarque-t-elle.

Elle regrette aussi de voir la population être devenue parfois agressive envers les élus, surtout pendant la période de questions, ce qui n'était pas le cas lors de son premier mandat en tant que mairesse.

Avant la redevance, les périodes de questions étaient toujours très pertinentes. Ces moments représentaient même mes moments préférés du mois. Ça nous permettait d’informer davantage , mentionne la mairesse de Percé.

Cathy Poirier ignore pendant combien de temps elle appliquera le règlement pendant les périodes de questions. Elle invite par ailleurs la population à s’adresser aux conseillers municipaux ou à elle en tout temps, et pas seulement lors des séances du conseil. Elle espère que la situation se réglera rapidement.

Un projet de piste cyclable au barachois de Malbaie

Au cours de la dernière séance du conseil, la Ville de Percé a adopté une résolution pour permettre au ministère des Transports d’aller de l’avant avec un projet de construction d’une passerelle parallèle au pont ferroviaire de Barachois de Malbaie.

Le MTQ, en collaboration avec la Ville de Percé, souhaite ainsi prolonger le réseau cyclable de la Route verte de cinq à six kilomètres de Barachois jusqu'à Coin-du-Banc.

Dans le cadre de la réhabilitation du chemin de fer entre Port-Daniel–Gascons et Gaspé, le ministère a lancé des appels d'offres pour les plans et devis du pont ferroviaire et désire y inclure le développement de la passerelle multifonctionnelle.

Le pont ferroviaire de Barachois de Malbaie. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Le ministère s’occupe du financement tandis que la Ville de Percé octroie une somme symbolique, qui sera assez maigre, à la construction du projet, explique Cathy Poirier, la mairesse de Percé. Ce sont des frais énormes alors on a expliqué au MTQ que cette passerelle ne figure pas dans notre plan triennal d’immobilisation et que notre budget ne nous permettrait pas de financer le projet , affirme-t-elle, très emballée par l’idée.

La résolution adoptée mardi soir engage la Ville de Percé à reprendre la propriété de la passerelle multifonctionnelle lorsqu'elle sera construite et à assurer son entretien.

Le projet a été lancé il y a trois ans par le comité citoyen de développement du barachois pour rendre honneur à la faune et la flore du secteur.

La construction devrait débuter en 2024 pour une livraison prévue au plus tard en 2025.