Une prestation de Gab Bouchard accompagnée d’un don d’instruments de 20 000 $

Une ambiance de fête régnait mercredi après-midi à l'École Monseigneur-Victor de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix alors que les élèves ont reçu un important don en instruments de musique de la Fondation evenko et de l'auteur-compositeur-interprète jeannois Gab Bouchard.

Les instruments remis sont d'une valeur de 20 000 $.

Grâce à la générosité de l'artiste, puis grâce à la bienveillance de nos collègues d'evenko, on a pu faire justement une tournée au nom de la Fondation, dont toutes les recettes étaient amassées. Pour nous, c'est ce qui a mené en fait à à ce merveilleux don de plus de 20 000 $ , a expliqué Alexandre Perron-Roussin, coordonnateur à la Fondation evenko.

L’artiste originaire de Saint-Prime était particulièrement heureux de redonner près de chez lui.

Je pense que ce n'est pas tous les jours que tu as la chance de pouvoir redonner vraiment à la place d'où tu viens. C'était vraiment important pour moi de redonner ça au Lac. [...] Je ne pensais pas qu'ils allaient être autant intéressés par les instruments, mais je trouve ça malade pour vrai. Puis il y en a beaucoup aussi qui sont passionnés par la musique. Ça fait juste confirmer que les instruments sont à la bonne place , a-t-il commenté après une prestation appréciée des enfants.

Des enfants aux anges

Les étoiles étaient d’ailleurs nombreuses dans les yeux des élèves.

Bien moi je n'en revenais pas quand je l'ai vu rentrer, j'avais quasiment le goût de pleurer , a partagé une jeune élève.

Je trouve ça cool parce que parce que moi j'aime beaucoup la musique , a ajouté une consoeur.

Ça va être le fun, parce qu’on va tous avoir le droit de les utiliser , a conclu une autre.

Un professeur heureux

L’enseignant en musique, Jonathan Beaumont, était également tout sourire.

Pour moi aujourd'hui, c'est un peu comme Noël. Mes élèves, depuis qu'ils ont vu leurs nouveaux instruments, ils ne peuvent plus s'arrêter d'en jouer. Moi, comme enseignant, ça signifie que ça va me permettre de vraiment pousser plus loin mes activités musicales , s’est-il réjoui.

Au total, la Fondation evenko a remis 300 000$ à la communautéen 2022, notamment par le biais de neuf remises d’instruments. Sa mission est de donner les moyens à tous les jeunes du Québec de s’épanouir par l’art et la musique. Evenko est un promoteur d’événements basé à Montréal, membre du groupe des Canadiens de Montréal.

D’après un reportage de Julie Larouche