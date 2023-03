Énergies renouvelables : la région n’a pas été retenue par Hydro-Québec

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean n'a pas réussi à obtenir de contrat dans le plus récent appel d'offres d'Hydro-Québec pour les énergies renouvelables. La société d'État a annoncé mercredi les gagnants des appels d'offres de 300 mégawatts d'énergie éolienne et de 480 MW d'énergie renouvelable lancés en 2021.

Sept projets éoliens ont été retenus en Gaspésie, dans le Bas-Saint-Laurent, en Estrie et dans Chaudière-Appalaches. Ce sont des projets qui devront entrer en production en décembre 2026.

Au Saguenay, la MRC du Fjord-du-Saguenay et Hydro-Méga avaient présenté un projet dans les monts Valin, entre Sainte-Rose-du-Nord et Sacré-Cœur. De son côté, la Coopérative Val-Éo avait soumissionné pour ajouter entre neuf et 18 éoliennes aux six existantes à Saint-Gédéon.

On n'a pas été retenu. Je voyais sur le site aussi que le taux moyen d'achat du kilowattheure est à 6,1 sous dans cet appel d'offres là. Ce qui fait que c'est quand même des taux relativement bas. [...] Nos deux soumissions étaient un petit peu plus élevées que ça sur le prix de départ , a commenté Jean Lavoie, directeur de Val-Éo.

Hydro-Québec parle d'une série de critères combinés dont il fallait tenir compte pour choisir les projets.

Ce n'est pas dit que la meilleure décision pour le client d'Hydro-Québec c'est d'aller chercher un seul projet. Souvent ça va être une combinaison de projets différents qui vont nous permettre d'aller chercher le meilleur prix et ce fut le cas dans ce cas-ci, donc, la combinaison de projets retenus, ce sont les sept projets, a expliqué Maxime Huard-Lefebvre , chargé d'équipe aux relations avec les médias chez Hydro-Québec concernant les tarifs et les approvisionnements en électricité.

Déjà un autre appel d’offres

Jeudi, le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, annoncera le lancement d'un appel d'offres en énergie éolienne à l'occasion du Forum sur la numérisation de l'industrie énergétique de l'Association de l'industrie électrique du Québec (AIEQ), qui se tient à Montréal. C’est ce qui a été confirmé via une convocation de presse envoyée mercredi en fin de journée.

Il agit ainsi, car le gouvernement du Québec a adopté un décret qui prévoyait qu'Hydro-Québec lance un appel d'offres de 1500 mégawatts d'ici le 31 mars.

Le préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay et maire de Bégin, Gérald Savard Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

On ne connaît pas encore les critères, on parle de critères par rapport à des cartes déposées pour savoir pour la rapidité de brancher des éoliennes à une ligne électrique. C'est ce qu'on pense, a fait savoir en journée mercredi le préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay , Gérald Savard.

D'ici quelques années, Hydro-Québec prévoit doubler la production éolienne qui est actuellement de 4000 mégawatts.

On sait à peu près en quelle année on va avoir besoin de l'énergie, donc on a besoin d'être en mesure de la raccorder dans ces délais là. Donc l'objectif c'est de donner une orientation claire transparente aux promoteurs, puis au milieu, sur les endroits où il y a des capacités, de sorte qu'ils vont pouvoir être à même de développer les projets à ces endroits-là , a poursuivi Maxime Huard-Lefebvre.

D'autres projets sont aussi à l’étude dans la région : la Société d'énergie communautaire du Lac-Saint-Jean évalue le potentiel du vent dans le secteur de La Doré. EDF Renouvelables voudrait pour sa part agrandir son parc éolien de la réserve faunique des Laurentides et une entreprise envisage l'aménagement d'un tel parc dans le secteur de L'Anse-Saint-Jean.

D’après un reportage de Gilles Munger