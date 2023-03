Un tronçon du chemin des Pins du secteur Saint-Louis-de-France fermé définitivement

Rappelons que des dolines, des sortes de trous causés par la composition du sol et la présence d’un ruisseau, menacent la sécurité des usagers de la route.

Pressé par des résidents qui souhaitent la réouverture du tronçon, Trois-Rivières dit avoir analysé tous les scénarios possibles, comme l’abaissement de la route sur un sol plus stable, la construction d’un pont sur pieux, et l’aménagement d’une voie de contournement.

Or, ces alternatives pourraient coûter entre 11 et 50 M$, une facture que la Ville n’a pas la capacité d’éponger, dit-elle.

Des études menées par deux firmes spécialisées en ingénierie ont également conclu que la plupart des scénarios ne seraient pas à l’abri d’affaissements ultérieurs, car des mouvements de sol ont été recensés à différents endroits.

Le directeur du Génie à la Ville de Trois-Rivières, Patrice Gingras, estime que la Ville est allée au bout de ce qu’elle pouvait faire. On a fait demander deux avis techniques du ministère des Transports. Il y a eu deux avis de la firme Stantec, il y a eu un rapport d’EMS, il y a eu six solutions alternatives pour essayer de rétablir le chemin des Pins et malheureusement l’ensemble des études qu’on a donné arrive au même constat, c’est-à-dire la fermeture définitive du chemin des Pins.

Réorganiser le transport

Au printemps 2024, deux ronds-points seront aménagés de part et d’autre du ruisseau Bellemare, épicentre des mouvements de sol.

Les directions de la police de Trois-Rivières et de la Sécurité civile ont souhaité rassurer les citoyens qui craignent que les temps de réponse des services d’urgences s’allongent.

Chef de division de la Gestion de risque et sécurité civile à la Direction de la sécurité civile et incendie, Rudy Hamel, fait valoir que si on prend le citoyen le plus loin, la résidence la plus loin du secteur nord, il y a un délai supplémentaire de 30 secondes du 500 mètres, donc c’est assez négligeable .

De son côté, Stéphanie Marion, inspectrice aux opérations policières à la Direction de la police de Trois-Rivières, mentionne que les citoyens seront bien desservis en cas d’urgence. L’enjeu, c’est de vraiment bien indiquer à partir du numéro civique quel chemin emprunter aux premiers répondants donc, ce sera fait.

Le scénario retenu coûtera entre 200 et 400 000 $. Une somme qui sera financée en partie par le ministère de la Sécurité publique, croit la Ville.

La Ville a présenté les conclusions de ses études à la centaine de propriétaires concernés, en soirée mercredi. Ainsi, les citoyens détiennent toutes les informations souhaitées.

Rappelons qu’un groupe de résidents fait pression sur la Ville, depuis 2019, pour que la voie soit rouverte dans sa totalité et ainsi simplifier les déplacements automobiles.