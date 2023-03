Une librairie de Calgary a pu tenir son événement sans les manifestations anti-drag queens

Mardi, la Municipalité a adopté un règlement qui interdit de manifester dans une zone de 100 mètres autour des complexes récréatifs après plusieurs incidents en lien avec des événements de drag queens.

L’événement à la bibliothèque publique de Signal Hill s’est déroulé en grande partie sans problème, malgré le déclenchement de l'alarme incendie par un inconnu et l'arrestation d'un manifestant à l'extérieur du bâtiment.

Les inscriptions étaient à leur capacité maximale mercredi, avec 20 enfants enregistrés. Reading With Royalty est une heure de conte pour les familles animée par des drag queens, qui existe depuis cinq ans.

Shane Onyou, animateur pour les contes d'enfants et drag king, affirme qu'il n'y a rien de sexuel ou d'inapproprié dans le programme.

Shane Onyou (à droite), drag king et James Demers (à gauche), sympatisant de la communauté queer à Calgary. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

Il trouve regrettable que des règlements soient nécessaires pour faire face aux manifestations, y compris celle qui a forcé le report d’un événement plus tôt ce mois-ci.

« Nous devons nous sentir en sécurité dans nos communautés, tout le monde a besoin de se sentir en sécurité. Si cela arrive à la communauté queer, cela va arriver aux personnes de couleur, aux femmes, aux gens que vous connaissez. Il est temps de se réveiller. » — Une citation de Shane Onyou, drag king

Reading With Royalty a réuni des enfants, mais aussi des adultes. Gerry Burger-Martindale, une des participantes, ne trouve rien d'anormal à la cérémonie qu’elle vient de vivre.

« Je ne peux pas comprendre la haine qui anime certaines personnes à Calgary et ailleurs. C’est choquant qu’un événement adapté aux enfants, inoffensif et amusant soit pris hors de toute proportion. » — Une citation de Gerry Burger-Martindale, participante

Chantelle Wollbaum, sa conjointe et leurs deux enfants sont de la communauté LGBTQ+. Elles ont assisté à l’heure de conte de la bibliothèque publique de Signal Hill et invitent les manifestants anti-drags à faire preuve de plus d’ouverture.

Nous sommes juste une famille normale… Assurez-vous qu’ il n’y a rien de bizarre qui se passe ici… Ces événements sont importants pour la communauté et pour la prise de conscience , déclare Chantelle.

La porte-parole de la bibliothèque, Mary Kapusta, affirme qu’elle est engagée à continuer d’accueillir les événements et que les nouveaux règlements de la Ville devraient aider les gens à se sentir en sécurité.

Avec les informations de Tom Ross et Laurence Brisson Dubreuil