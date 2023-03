Vingt ans après l’invasion de l’Irak, que reste-t-il du mouvement antiguerre?

Les gens étaient euphoriques , se souvient Raymond Legault. Le porte-parole du Collectif Échec à la guerre avait participé à l’organisation de cette grande marche. Le métro était bondé de gens qui s’en allaient à la manifestation , relate-t-il en souriant.

Parmi les manifestants, il y avait des familles, des artistes, des politiciens et des représentants de centrales syndicales. Deux jours plus tard, Jean Chrétien a annoncé que le Canada ne participerait pas à l’invasion. Il faudra ensuite attendre le printemps érable, en 2012, pour revoir pareille foule dans la rue

Ça a été une victoire, pas une victoire totale, mais c'est une des rares guerres à laquelle le Canada n'a pas participé d'emblée , rappelle Raymond Legault, aujourd’hui âgé de 73 ans et toujours impliqué au sein du mouvement contre la guerre.

Si l’activiste veut faire preuve d’optimisme, force est de constater que son mouvement attire de moins en moins de monde dans les rues. Aujourd’hui, les manifestations que Raymond Legault organise attirent tout au plus quelques centaines de personnes – même dans le contexte de la guerre en Ukraine.

C'est clair que les enjeux internationaux ne sont pas de grandes mobilisations pour la période actuelle , concède M. Legault. Je n’y vois pas un échec de notre mouvement [...] C’est un échec de l’humanité à en finir avec les guerres.

Luc Picard fait partie des artistes qui ont prêté leur voix au mouvement antiguerre. L’acteur décrit une inquiétude extrême face au militarisme américain de l’époque. C'était vraiment le premier président américain à la compétence douteuse , dit-il en évoquant George W. Bush.

Luc Picard raconte avoir été réconforté par la foule monstre avec laquelle il a marché le 15 mars 2003. T’as beau être militant pour quelque chose, tu ne t’attends pas à ce qu’il y ait autant de monde qui se sentent de la même manière , explique-t-il.

« C'est un sentiment de plus en plus rare parce qu’on est de plus en plus fragmentés à cause des cellulaires et des réseaux sociaux [...] La force qu’on avait, qui était l’union, on ne l’a plus. »