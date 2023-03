Fonderie Horne : la délocalisation de citoyens inquiète des organismes

Pour la Ressourcerie Bernard-Hamel, qui est un organisme à but non lucratif (OBNL), l’heure n’est toutefois pas aux réjouissances. Martine Dion, directrice générale de l'organisme, admet que les premières manchettes sur la Fonderie Horne et la perspective d’une relocalisation ont poussé la Ressourcerie à mettre en pause des travaux de rénovation évalués à plus de cinq millions de dollars.

L’ OBNL pourrait apprendre qu’il sera contraint de déménager si l’édifice qui abrite ses activités fait partie des quelque 80 immeubles que devra racheter la société Glencore. Le gouvernement du Québec devrait annoncer qu’environ 200 ménages situés près de la Fonderie Horne seront délogés afin de permettre le verdissement des terrains.

Cette annonce devrait survenir aujourd’hui à Rouyn-Noranda dans le cadre de la visite du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoit Charette. Ce dernier s'adressera aux médias en début d’après-midi avec son homologue des Affaires municipales, Andrée Laforest.

Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP), Benoit Charette, sera de passage à Rouyn-Noranda. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

M. Charette profitera de sa venue pour présenter la nouvelle autorisation ministérielle qui a été octroyée à l’entreprise Glencore, propriétaire de la Fonderie Horne. Celle-ci devrait notamment imposer à la fonderie un plafond d’émissions d’arsenic de 15 nanogrammes par mètre cube d’air (ng/m3) d’ici cinq ans, une proposition majoritairement rejetée par la population de Rouyn-Noranda.

Une délocalisation inévitable

Martine Dion espère que les discussions entourant une possible délocalisation de la Ressourcerie Bernard-Hamel ne traîneront pas trop , bien qu’elle ait conscience de la complexité du dossier. Elle précise que des échanges avec des représentants du ministère des Affaires municipales ont déjà commencé.

Dans toutes nos discussions, il y a de la bonne volonté, quand même, de nous aider. On sait que les délais, ça va être long, mais on espère, franchement, de ne pas être oubliés et d’obtenir de l’aide. La Ressourcerie Bernard-Hamel a été tellement malmenée au début de la pandémie et au courant des deux ou trois dernières années, qu’on aimerait vraiment se localiser quelque part , plaide-t-elle.

Martine Dion, directrice générale de la Ressourcerie Bernard-Hamel. Photo : Radio-Canada / Guillaume Renaud

Mme Dion concède qu’une délocalisation lui apparaît de plus en plus inévitable , une perspective qui représente un défi logistique en raison des activités à caractère industriel de la Ressourcerie Bernard-Hamel.

On n’a toujours pas de nouvelles à savoir qu’elle sera le périmètre de la zone tampon. Tant qu’on n’a pas cette information-là, on attend , ajoute Martine Dion.

La directrice générale ne craint pas qu’une distance s’instaure entre l'OBNL et sa clientèle puisqu’elle rappelle que l’organisme dessert la population de Rouyn-Noranda dans son intégralité de même que des résidents du Nord de l’Ontario et des MRC avoisinantes. Il faut qu’on demeure à proximité [de notre clientèle], quand même , précise-t-elle.

L’expérience Malartic

La nouvelle autorisation ministérielle de la Fonderie Horne sera dévoilée aujourd'hui à Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

Nicole Kirouac est une habituée des grands déménagements. L’ancienne avocate du comité de vigilance de Malartic a mené plusieurs combats face à l’exploitation minière à ciel ouvert, lesquels l’ont fait connaître au Québec entre 2007 et 2017.

Elle adresse aujourd’hui un conseil aux citoyens du quartier Notre-Dame qui devront déménager : la mobilisation.

Est-ce que c’est le gouvernement qui force les gens à déménager? Ont-ils le libre choix de déménager ou pas? C’est fondamental, car il y a plein de droits de rattacher à ça , a-t-elle souligné à l'émission Ça vaut le retour.

Elle invite les citoyens à se regrouper et à obtenir une opinion juridique éclairée sur le plan d’action du gouvernement du Québec avant de commencer à négocier de gré à gré avec la multinationale Glencore.

Nicole Kirouac devant une station d'échantillonnage d'air à Malartic en 2016. (Photos d'archives) Photo : Radio-Canada / Claude Bouchard

Ils doivent savoir ce que contient le document, quelles sont les obligations et quels sont leurs droits, insiste-t-elle. Je crois qu’ils devraient demander à la municipalité de payer pour un avocat spécialisé en droit d’expropriation et en droit minier pour leur expliquer le contenu de l’entente et ce qu’elle signifie du point de vue de leurs droits et de leurs obligations.

Elle craint que des négociations de gré à gré nuisent à la majorité des résidents visés, en particulier ceux défavorisés, moins instruits et vulnérables.

« Il y a des gens qui s’en sont bien tirés [dans le cadre des déménagements survenus à Malartic pour laisser place à la mine], car ils avaient dans leur famille des professionnels des négociations, comme des comptables et des gens d’affaires. Beaucoup de personnes, plus vulnérables, ont été totalement laissées à elles-mêmes et n’ont pas été gagnantes dans cette négociation-là. » — Une citation de Nicole Kirouac, ancienne avocate du comité de vigilance de Malartic

Résidents partagés

Denise Lavallée, présidente du Comité du Vieux Noranda, estime comme Nicole Kirouac que des résidents pourraient être lésés s’ils sont contraints de déménager.

J’avais posé la question au Dr Luc Boileau [directeur national de la santé publique] en lui demandant si on est "en train de s’enligner là-dessus" [une délocalisation]. Il m’avait dit qu’il y a "plein d’autres choses que nous pouvions faire d’avance". Mais, là, je n’ai pas vu les autres choses , mentionne Denise Lavallée.

Des résidents du quartier Notre-Dame seront vraisemblablement contraints de déménager. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

La présidente du comité, bien que la nouvelle d’une délocalisation ne lui [fasse] pas plaisir , croit que les résidents du quartier Notre-Dame sont partagés. Si certains peuvent y voir une annonce positive, elle croit que d’autres peuvent ne pas avoir envie de partir.

J’ai aussi rencontré des gens d’affaires et ce n’est pas tout le monde non plus qui est impacté par la création de cette zone-là , illustre-t-elle.

Avec les informations de Guillaume Renaud et d’Annie-Claude Luneau.