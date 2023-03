La superclinique Médigo à Gatineau met fin aux consultations sans rendez-vous

En plus des 27 000 patients inscrits à la clinique, Médigo avait pour mandat d’offrir 20 000 consultations sans rendez-vous par année, un volet que la clinique laisse tomber. Il est à noter que le fonctionnement du GAP diffère dans la mesure où il s’agit d’une prise en charge de patients.

La Dre Anne Gervais, directrice médicale de la clinique Médigo, confirme que les démarches étaient entreprises depuis le printemps 2022 et assure avoir discuté avec tous les paliers décisionnels avant d’en arriver à cette conclusion.

Elle explique ce choix par un essoufflement des médecins d’assurer à la fois la prise en charge de patients et les consultations sans rendez-vous combinées à l’ajout des services du GAP .

« On a eu plusieurs discussions pour essayer de voir si on ne pouvait pas avoir de l’aide pour poursuivre le volet populationnel, pour ceux qui étaient orphelins au niveau de la clinique Médigo. On n’a malheureusement pas réussi à aller chercher de l’aide dans ce sens-là. À un moment donné, on a dû faire un choix. »