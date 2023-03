Meurtre de Renée Sweeney : comment ont-ils identifié John Fetterly?

Ce dernier a été arrêté et accusé de meurtre par le Service de police du Grand Sudbury (SPGS), mais il a été relâché qu’un jour plus tard.

C’est finalement Robert Steven Wright qui est jugé en ce moment pour le présumé meurtre au deuxième degré de la jeune femme.

M. Hutchinson, qui a assisté au procès par visioconférence, a expliqué qu’il habitait en face du magasin de vidéos pour adulte à l’époque, de l’autre côté de la rue Paris.

Renée Sweeney a été retrouvée morte sur les lieux de son travail sur la rue Paris, à Sudbury. (Photo d'archives) Photo : Avec l'autorisation du Service de police du Grand Sudbury

Il n’avait alors que 21 ans et habitait Sudbury. Il dit ne jamais avoir intimement connu Renée Sweeney, mais ils ont tous deux été à la même école secondaire : Lo-Ellen Park. Elle était un peu plus vieilles que lui et était amie avec sa copine du moment.

En retard au travail

M. Hutchinson a raconté à la salle qu’il était en retard au travail la journée de la tuerie. Il avait reçu deux appels de son patron.

Il a expliqué que son employeur lui avait aussi raconté qu’il avait eu une soirée difficile et qu’il voulait qu’il lui prépare un repas avant qu’il n’arrive, ce qui a fait rire plus d’un dans la salle d’audience.

L’avocat de la défense, Me Michael Lacy, a même répondu qu’il était tout un employé.

M. Hutchinson a continué en indiquant qu’il se souvient d’avoir gardé la tête basse en se rendant au travail à pied. C’est alors qu’il est sur le trottoir de la rue Paris qu’il aperçoit quelqu’un entrer dans la boutique où travaillait alors la victime.

Ce moment était si court, qu’il ne s’en souvenait même pas lorsque la police est arrivée sur la scène après la découverte du corps de la jeune dame. C’est par la suite, en fin de soirée, qu’il est parvenu à recueillir suffisamment de détails pour fournir une déclaration aux autorités.

Un suspect peu soigné

Me Michael Lacy a demandé à M. Hutchinson de décrire ce qu’il a vu ce jour-là.

Il dit se souvenir d’avoir dit aux forces de l’ordre que la porte du commerce a été ouverte de l’extérieur par quelqu’un qui y entrait. Il ajoute que cet individu était à quelques pieds, voire un mètre, de lui.

Avec l’aide d’une déclaration écrite fournie au SPGS le 27 janvier 1998, Hutchinson a décrit cette personne comme étant un homme d’environ un mètre soixante-douze à un mètre soixante-quinze. Il ajoute qu’il portait un manteau beige vert qui pourrait servir de manteau d’hiver, avec une capuche et suffisamment long pour aller jusqu'à la taille.

Ce croquis du suspect responsable du meurtre de Renée Sweeney se base sur la description fournie par le jeune couple qui est entré dans le commerce le 27 janvier 1998. Photo : Service de police du Grand Sudbury

L’individu qu’il a décrit était peu soigné, avec une barbiche , avait les yeux foncés, peut-être bruns . Ses cheveux étaient surtout sur les côtés de son visage et il semblait avoir entre 30 et 35 ans.

Questionné par Me Lacy à savoir s’il se souvient si le suspect portait des lunettes, M. Hutchinson dit ne pas s’en être aperçu.

Je suis pas mal sûr que s’il portait des lunettes, je me souviendrais , ajoute-t-il.

Il indique également avoir vu les croquis du suspect affichés en ville à la suite du meurtre, mais il ne ressemblait pas à l’individu qu’il a observé le 27 janvier 1998.

Séance d’identification

Quelques semaines plus tard, le 12 février 1998, M. Hutchinson a participé à une séance d’identification photographique du SPGS.

En réponse aux questions de la défense lui demandant de relater les événements, il dit se souvenir qu’il a réfléchi en regardant deux des 12 photos qu’on lui a présentées. Cependant, il avait de la difficulté à choisir puisque l’un des hommes était rasé.

Un portrait-robot du suspect du meurtre de Renée Sweeney a été développé plus d'une décennie après le drame. (Photo d'archives) Photo : Parabon Nanolabs

« Je me souviens qu’un policier a montré à un autre agent la photo que j’ai choisie et il lui a dit "c’est lui, c’est lui". » — Une citation de Raymond-Alexander Hutchinson, témoin du procès

Après cet échange, M. Hutchinson indique leur avoir dit qu’il était certain.

L’homme en question, John Fetterly, n’était finalement pas l’individu que cherchaient les autorités.

Contre-interrogatoire

Le procureur adjoint Kevin Ludgate a immédiatement procédé au contre-interrogatoire, durant lequel il s’est surtout attardé à la séquence des événements du matin du 27 janvier 1998 et la séance d’identification.

M. Hutchinson a notamment décrit la route qu’il a prise pour se rendre au travail et l'interaction qu’il a eue avec l’individu qu’il a croisé.

Au sujet de l’heure à laquelle il marchait, les avocats de chaque côté de la table ont avancé qu’il était peut-être 10 h 46 ou 11 h.

Ces deux options sont probables , d’après M. Hutchinson.

Il s’agit d’une précision importante, puisqu’un précédent témoin et collègue de travail de la victime, Fred Nurmi, avait discuté au téléphone avec Renée Sweeney autour de ces heures.

À la demande du procureur, il a confirmé que l’échange avec l’individu fut très bref . Cependant, il a ajouté que l’homme l’a brièvement regardé.

Questionné au sujet de ses sentiments par rapport à la séance d’identification, M. Hutchinson a admis qu’avec du recul, il n’aurait absolument pas rejeté la deuxième photo.

Réfutant à nouveau avoir menti à la police, il ajoute avoir partagé toutes les informations qu’il avait à sa disposition aux autorités, dont le fait qu’il y a d’autres personnes qu’il soupçonnait.

L’avocat de la défense a clôturé le témoignage en lui demandant de confirmer si la sélection de John Fetterly était vraie selon la déclaration écrite qu’il a signée, à lequel il a répondu oui.

Avec les informations de Sam Juric de CBC