Pourquoi les ours polaires voyagent-ils dans le sud?

L’observation lundi d’un ours polaire à la petite municipalité de Forteau, près de la frontière de la Basse-Côte-Nord avec le Labrador, soulève des questions quant au déplacement de ce grand mammifère vers le sud.

Dominique Berteaux, professeur de biologie à l’Université du Québec à Rimouski, explique que leur présence est peut-être moins exceptionnelle qu’on le croit, particulièrement à ce temps de l’année. En mars, des centaines de milliers de phoques du Labrador, principale source de nourriture des ours, entrent dans la saison des mises bas dans l’est du Labrador.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Alors que beaucoup d’ours polaires s’y précipitent, il est normal, selon le Dr Berteaux, que certains d’entre eux passent tout droit. Il y a toujours des individus qui débordent un petit peu, surtout des jeunes mâles.

M. Berteaux note que sur la Côte-Nord, des observations ont eu lieu à Saint-Augustin en 2017, à Vieux-Port en 2012, et à Blanc-Sablon en 2008, sans compter celle très médiatisée en Gaspésie l’année dernière.

L’ours polaire, comme toutes les espèces dépendantes de la banquise, est menacé d’extinction en raison des changements climatiques. Seulement, le réchauffement du cercle arctique n’explique probablement pas, à cette période de l’année, l’apparition de spécimens à proximité de la Côte-Nord. En effet, la rupture des glaces de la banquise, bien qu’elle soit de plus en plus précipitée, n’arrive pour l’instant qu’en avril, selon M. Berteaux.

Quelle qu’en soit la raison, la présence des ours polaires près des villages peut s’avérer dangereuse. Quand ils sont loin de leur habitat naturel, leur odorat, extrêmement fin, les attirera vers la nourriture humaine. Il faut quand même être prudent, prévient Dominique Berteaux. Ces animaux, qui sont tellement grands et forts, ne sont pas méchants, mais il ne faut vraiment pas les approcher.