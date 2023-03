Le FestiVoix ajoute une cinquantaine d’artistes à sa programmation

Face to Face, Kaïn, Jay Scøtt. Vulgaires Machins, Dumas, Martine Saint-Clair font partie des artistes qui s’ajoutent à la programmation du 30 e FestiVoix. Le festival mise une fois de plus sur la diversité des styles musicaux pour plaire au plus grand nombre de personnes.

Ce sont La Chicane et Kaïn en programme double qui donneront le coup d’envoi du FestiVoix le 29 juin sur la grande scène près du fleuve. De son côté, Dumas terminera la soirée à la scène du Quai Port de Trois-Rivières.

Le hip-hop sera en vedette le lendemain. À Fouki, déjà annoncé, s’ajoute son complice de succès, Jay Scøtt et en première partie Naomi. C’est à Zach Zoya que le festival a donné la mission de clore la soirée.

Fouki retrouvera Jay Scøtt au FestiVoix. Photo : FestiVoix / Cyrille Farré

Le FestiVoix poursuit sa tradition de mettre la musique punk à l’honneur pour sa première fin de semaine avec 13 groupes prisés des amateurs. Les Californiens MxPx et Face to Face et les Québécois Vulgaires Machins et Groovy Aadvark font partie de ceux qui se relaieront sur les différentes scènes les 1er et 2 juillet.

Au cours des jours qui suivront, les festivaliers auront l’occasion de voir et entendre Luce Dufault, Chloé Sainte-Marie, Martine St-Clair, Martin Deschamps, Gab Bouchard, Ariane Roy, Pierre Kwenders, Laurence Nerbonne, Daniel Boucher, pour ne nommer que ceux-là.

Martine St-Clair viendra au FestiVoix le 7 juillet. Photo : Radio-Canada / Victor Paré-Dechesne

Des artistes de chez nous qui ont brillé sur les scènes de l’événement au fil des 30 dernières années seront de retour pour cette édition anniversaire : Fabiola Toupin, Bartula, Les Frères Lemay, Salomé Leclerc, Les Frères Goyette, Cosmophone et l’Orchestre Pop de Trois-Rivières avec Sylvain De Carufel.

Les frères Goyette monteront sur la scène de la Vieille Prison le 7 juillet. Photo : Facebook/Les frères Goyette

La presque totalité des 17 000 passeports a été vendue. Selon l'organisation, il n'en resterait qu'une centaine disponible. L’événement se tiendra du 29 juin au 9 juillet.