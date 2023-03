Après trois ans de pandémie, la résilience des victimes de la COVID longue

Avant la pandémie, rien n’arrêtait Annie Maltais. Hyperactive autoproclamée, cette comptable d'Edmonton s'entraînait pour un triathlon, en plus de monter à cheval plusieurs fois par semaine et de s'aventurer régulièrement dans la nature pour photographier des oiseaux.

Son infection à la COVID-19 en février 2021 l'a laissée avec des problèmes de motricité importants et une fatigue chronique. Pendant des mois, elle a dû se déplacer avec des béquilles, auxquelles elle doit avoir recours de nouveau chaque fois qu’elle contracte le moindre virus.

Deux ans après son infection initiale, elle a épuisé les ressources offertes par les cliniques spécialisées dans le traitement de la COVID-19 en Alberta.

Elle déplore que les professionnels de la santé ne sachent pas quoi faire des patients comme elle.

C'est ce qui m'a fait le plus peur, c'est quand ma physiothérapeute m'a dit ‘je ne peux plus rien pour toi, je te laisse aller’, explique-t-elle. Moi je suis une fille de plan. J’ai besoin d’un plan, d’un cadre. Je me retrouve sans plan de physio. C'est ce dont j'aurais besoin, mais aller me payer une physio, ce n'est pas possible financièrement.

Annie Maltais souhaiterait que le gouvernement offre un soutien financier aux victimes de la COVID .

Souvent incapables de travailler au même rythme qu’avant leur infection, la maladie engloutit leurs économies.

Des recherches encore préliminaires

Des experts de partout dans le monde étudient les effets du syndrome post-covid. S’ils commencent à en comprendre les symptômes, il y a encore beaucoup de chemin à faire, souligne la codirectrice du syndrome post-COVID à la clinique Kaye d’Edmonton et professeure adjointe en médecine pulmonaire à l’Université de l’Alberta, la Dre Grace Lam.

Pour améliorer la mortalité infantile et maternelle, par exemple, cela a pris jusqu’à la fin des années 1800 et au début des années 1900 pour que les gens comprennent que lorsque les chirurgiens lavent leurs mains, les mères meurent moins souvent en couches. Nous en sommes à peu près là , illustre Grace Lam.

« J’ai espoir que cela ne nous prendra pas 200 ans pour comprendre [la COVID de longue durée]. » — Une citation de Dre Grace Lam, codirectrice de la clinique Kaye sur le syndrome post-COVID

Les recherches démontrent que de 10 à 15 % des personnes infectées par la COVID-19 garderont des séquelles à long terme. Les chercheurs commencent à comprendre les différents types de symptômes persistants: pulmonaires, neurologiques, cognitifs, etc. Ils varient de patient en patient, ce qui complique les recherches.

Plusieurs chercheurs de l’Université de l’Alberta mènent présentement une étude sur la COVID de longue durée. Grace Lam espère bientôt procéder à des études cliniques pour des traitements, notamment grâce à un financement fédéral.

La détresse des patients force les chercheurs à accélérer le processus de recherche habituel.

« Nous n’avons pas le luxe de mener des études selon leur progression normale, parce que beaucoup de patients souffrent. » — Une citation de Dre Grace Lam, codirectrice de la clinique Kaye sur le syndrome post-COVID

Nous devons faire l’observation de la maladie et l’étude de son traitement en même temps, dit-elle.

Le ministre de la Santé de l’Alberta tente de se faire rassurant envers les patients qui ont l’impression d’avoir épuisé toutes les ressources disponibles, comme Annie Maltais.

La meilleure chose à faire [pour ces patients] est de continuer à travailler avec leur médecin de famille, pendant que nous continuons la recherche. Ce n’est pas un problème albertain ou canadien, mais un problème mondial , souligne Jason Copping.

Services de Santé Alberta affirme que les patients atteints de symptômes plus de 12 semaines après leur infection peuvent être dirigés vers l'une des trois cliniques de traitement spécialisées dans la COVID longue: à la clinique Kaye d'Edmonton, ainsi qu'aux hôpitaux Peter Lougheed et Rockyview de Calgary.

Ces cliniques ont vu jusqu'à présent 1907 patients et sont financées jusqu'en mars 2024.

Peu d’attentes envers la science

Annie Maltais dit quant à elle ne pas espérer de traitement miracle à court ni même à moyen terme. Elle mise plutôt sur l’appui de sa médecin de famille, qui a promis de la soutenir coûte que coûte.

Je me donne cinq ans. Je garde l'espoir de revenir… Je vise 80 % de ce que j'étais, admet-elle. Je n’ai pas d’attentes envers la science. Si ça arrive, ce sera bien, mais si ça n’arrive pas, tant pis.

« Je crois plus à ma détermination qu’aux médicaments qu’ils vont sortir. » — Une citation de Annie Maltais, atteinte de la COVID de longue durée

Elle se concentre sur les progrès qu’elle a accomplis : de plus en plus d’heures de travail, des marches de plus en plus longues avec Lupin, son cheval.