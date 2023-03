Ancien hôtel de ville de Kénogami : au tour de l’OMH de Saguenay d’étudier un projet

Fermé depuis des années et dans un état de désuétude avancé, l'ancien hôtel de ville de Kénogami pourrait bientôt être converti en logements abordables. Après le désistement d’un promoteur privé, l'arrondissement de Jonquière et la Ville de Saguenay misent désormais sur l'Office municipal d'habitation (OMH) pour aller de l’avant.

En avril 2022, la Ville de Saguenay annonçait qu'elle confiait à l'homme d'affaires Marc Saint-Gelais le soin de rénover l'ancien hôtel de ville de Kénogami pour le convertir en immeuble à logements.

Devant l'ampleur des coûts, le promoteur s'est retiré. L'arrondissement de Jonquière jette maintenant son dévolu sur l' OMH pour restaurer l'immeuble décrépit et y aménager une vingtaine d'appartements.

On a eu des rencontres et l' OMH est venu sur notre chemin. On veut que ce projet-là coûte le moins cher à la population et symboliquement, on veut le conserver parce qu'il a un attrait quand même patrimonial ce bâtiment-là et que les gens de Kénogami sont attachés à ce symbole-là , a expliqué le président de l’arrondissement de Jonquière, Carl Dufour.

Des travaux devront être réalisés pour restaurer l'édifice construit en 1917. Photo : Radio-Canada / Mélyssa Gagnon

L' OMH devrait avoir en mains les résultats des analyses d'ici à la fin mars.

On a été interpellé par la Ville Saguenay afin de faire des études au niveau de la faisabilité d'un projet qu'on pourra déposer dans des programmes du gouvernement pour du logement abordable. Présentement, avec des firmes d'ingénierie, on est en train de vérifier l'état du bâtiment , a précisé Adam Boivin, directeur général adjoint de l’ OMH de Saguenay.

Les coûts de conversion du bâtiment pourraient atteindre 10 millions de dollars, d'où la volonté de Saguenay d'impliquer l' OMH , financé par la Société d'habitation du Québec.

Le député de Jonquière, Yannick Gagnon, se dit à l'écoute.

C'est aussi la relance de ce secteur. On sait qu'on a vraiment une fierté en économie sociale avec la Maison de quartier, l'Halte-ternative épicerie qui est venue s'installer et à côté, la possibilité de logement abordable , a exposé le député de Jonquière, Yannick Gagnon.

Cependant, il attend d'avoir un aperçu des coûts avant de se mouiller.

L'avenir de l'ancien hôtel de ville de Kénogami est toujours à définir. Photo : Radio-Canada / Mélyssa Gagnon

Tous s'entendent pour dire que le bâtiment construit en 1932 ne pourra être conservé dans son intégralité.

On aurait pu baisser les bras il y a deux ou trois ans en disant que c'était compliqué et c'est vrai que la bâtisse est maganée. Moi je veux la conserver. Les citoyens veulent qu'on la conserve. On ne sera pas capable de la conserver à 100 %, mais au moins la façade , a indiqué le conseiller municipal Michel Thiffault.

La conversion de l'édifice en logements abordables tomberait à point en raison de la crise du logement.

D’après un reportage de Mélyssa Gagnon