Stationnement à étages : la Commission municipale du Québec donne raison à Saguenay

La Commission municipale du Québec (CMQ) donne raison à Saguenay et confirme que le deuxième règlement de zonage adopté par la Ville pour la construction d'un stationnement à étages près de l'hôpital de Chicoutimi est conforme à son plan et à son schéma d'urbanisme.

La juge Sandra Bilodeau a rendu sa décision jeudi. Elle estime que le règlement permet de protéger la vue sur le Saguenay.

Le futur stationnement n’affectera pas la vue sur la rivière Saguenay et les monts Valin , a-t-elle écrit.

Le groupe de citoyens qui demandait un avis de conformité se voit ainsi débouté, alors que celui-ci contestait la légalité du règlement de Saguenay permettant au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean de construire le stationnement à deux étages de 630 cases.

Rappelons que le premier règlement avait été invalidé par la CMQ. Le CIUSSS avait par la suite abandonné le projet, mais il a ensuite été remis sur les rails à la suite d'une intervention de la ministre Andrée Laforest. La deuxième mouture a été adoptée à la mi-décembre, limitant la hauteur à 61 mètres par rapport au niveau du Saguenay. Le premier règlement permettait un stationnement de deux à dix étages.

Le CIUSSS prendra connaissance du dossier et commentera jeudi.

Une maquette a été fabriquée par le CIUSSS pour montrer l'impact visuel qu'aurait le nouveau stationnement à étages de l'hôpital de Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

Le projet de stationnement fait partie d’un projet d’investissement de 500 millions de dollars ayant pour but d’agrandir l’hôpital de Chicoutimi et construire un bloc opératoire. Il remplacerait les cases grugées par la nouvelle construction.

Le représentant du groupe de citoyens, Yves Laperrière, s'est dit déçu. Il commentera plus longuement après avoir pris connaissance du jugement de 33 pages.

Saguenay réagit

De son côté, la mairesse de Saguenay, Julie Dufour, a réagi par communiqué mercredi en fin d’avant-midi. Il s’agit d’un dénouement qui était souhaité pour la municipalité et qui donne raison à la Ville, puisque le Règlement VS-143 ne compromet pas, ne rend pas caducs, ne contredit pas et ne met pas en péril le Plan et le Schéma , selon le communiqué qui cite la décision.

Nous nous réjouissons de la décision favorable de la Commission municipale du Québec concernant le projet de stationnement du CIUSSS . Cette décision est le fruit d'un travail acharné et concerté entre notre administration et les différentes parties prenantes, dont Mme Julie Labbé, présidente-directrice générale du CIUSS et de la ministre régionale Andrée Laforest qui ont grandement contribué à faire avancer ce dossier crucial pour notre région , a indiqué Julie Dufour.

Une vue préservée, selon la ministre Laforest

La ministre régionale Andrée Laforest s'est dite soulagée de la décision de la CMQ, parce que le projet de stationnement répond selon elle aux demandes des citoyens concernés par le projet, notamment en raison de la vue.

Même moi je voulais préserver la vue sur le Saguenay. [...] Tout le monde a travaillé ensemble, main dans la main, et moi, étant donné que tout est préservé et que tout est respecté dans la demande qui était faite par les citoyens, alors je suis quand même confortable, rassurée, vraiment aujourd'hui avec la réponse de la Commission municipale , a expliqué Andrée Laforest.

Avec les informations de Roby St-Gelais