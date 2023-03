Des élus appuient les professeurs en grève de l’Université Laval

Les partis d’opposition représentés à l’Assemblée nationale appuient sans réserve les revendications des professeurs de l’Université Laval, en grève générale illimitée depuis lundi. L’amélioration des conditions de travail du corps professoral est selon eux une condition essentielle à la rétention des talents et au maintien de la compétitivité du milieu universitaire québécois.

Au jour 3 de leur grève générale illimitée, les membres du Syndicat des professeurs et professeures de l'Université Laval (SPUL) ont porté leurs revendications jusque devant l’Assemblée nationale mercredi matin.

Malgré certaines avancées, les discussions avec la partie patronale continuent d’achopper sur de nombreux points, en particulier sur la création d’une centaine de nouveaux postes réclamée par les professeurs et le rattrapage salarial avec leurs collègues des autres universités canadiennes.

Des centaines de membres du SPUL ont manifesté devant l’Assemblée nationale mercredi matin. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Arsenault

Des représentants de chaque parti d’opposition sont venus apporter leur soutien aux quelques centaines de grévistes rassemblés devant l’Hôtel du Parlement.

J'appuie ouvertement toutes leurs revendications , lance sans hésitation la porte-parole libérale en matière d’éducation et d’enseignement supérieur, Marwah Rizqy.

Rareté de la main-d'oeuvre

La députée de Saint-Laurent voit dans les demandes des grévistes une question d’éducation au sens large qui dépasse le cadre de l’Université Laval.

Des étudiants de l'Université Laval craignent de devoir prolonger leur session en raison de la grève des professeurs. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Hugo Pothier

Les professeurs, c'est aussi une rareté de main-d'œuvre. Ils ne font pas juste enseigner, ils font de la recherche. Ce sont des cerveaux qui sont en demande à l'extérieur du Québec. Nous devons rester compétitifs , insiste-t-elle.

« Si notre monde n'est pas capable d'avoir les outils pour encadrer les étudiants, ça veut dire que quelque part, on n'est pas capable de donner notre plein potentiel pour l'enseignement supérieur. » — Une citation de Marwah Rizqy, députée libérale de Saint-Laurent

Le député de Québec solidaire Alexandre Leduc abonde dans le même sens. Si l’Université Laval souhaite demeurer parmi les meilleurs établissements de recherche au pays, elle doit investir les sommes nécessaires. Cela passe entre autres par offrir de meilleures conditions de travail du personnel enseignant.

Les professeurs du Québec sont de bons professeurs. Ils forment la relève, ils font des innovations dans les différentes chaires de recherche, dans les labos. Pour que ça reste comme ça, il va falloir qu’il y ait un règlement rapidement , plaide l’élu d’Hochelaga-Maisonneuve.

Juste part

Pour affronter les nombreux défis auxquels elle est confrontée, que ce soit la transition énergétique ou la crise de santé mentale, la société québécoise, poursuit Alexandre Leduc, a besoin d’un corps professoral bien payé , capable de faire des recommandations et d’outiller les futurs travailleurs et chercheurs qui s’y attaqueront.

« Je ne pense pas que le syndicat des professeur demande la lune non plus. Il demande une juste part. » — Une citation de Alexandre Leduc, député solidaire d'Hochelaga-Maisonneuve

Le député du Parti québécois Joël Arseneau soutient quant à lui que l’Université Laval, qui se situe au sixième échelon du classement des 50 meilleures universités de recherche au Canada, contribue à faire rayonner la ville et la région de Québec.

Les professeurs de l'Université Laval ont déclenché une grève générale illimitée lundi. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

Contrairement à ce qu’avance la rectrice de l’Université Laval, Sophie D’Amours, l’élu des Îles-de-la-Madeleine ne croit pas qu’il y ait un contexte particulier au Québec justifiant que les professeurs y soient moins payés que dans le reste du pays.

Un investissement, pas une dépense

[Pour continuer d’exceller] il faut nécessairement retenir les cerveaux, les compétences, l'expertise. Et puis ça, ça a un coût, mais c'est un investissement, ce n'est pas une dépense. Alors, je ne comprends pas la logique de dire que la situation est particulière et qu'on devrait sous-payer nos profs , mentionne Joël Arseneau.

« Je ne pense pas que ce soit acceptable de dire qu'on va réduire les standards et si c'est ça qu'on veut pour les universités du Québec, c'est la mauvaise voie. » — Une citation de Joël Arseneau, député péquiste des Îles-de-la-Madeleine

Selon le président du Syndicat des professeurs et professeures de l'Université Laval, Louis-Philippe Lampron, le conflit de travail actuel oppose deux visions opposées de l’université : celle de la direction et celle portée massivement par ses collègues et par plusieurs étudiants .

Louis-Philippe Lampron affirme que la grève des professeurs oppose deux visions de l’université. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Arsenault

Il en vient à se demander s’il ne faudra pas se tourner vers les élus de l’Assemblée nationale pour trouver une solution à la crise.

Mission d'intérêt public

On est en train de s'échanger offres et contre-offres, mais on est encore malheureusement assez éloignés à la table [de négociations]. Dans ce contexte-là, peut-être que ça va prendre une intervention du politique pour être capable de résoudre la crise puis permettre au corps professoral de réaliser pleinement la mission d'intérêt public de l'Université Laval , confie le président du SPUL .

Interpellée par les journalistes au sujet de la poursuite du conflit de travail, la ministre de l’Enseignement supérieur, Pascale Déry, a indiqué mercredi espérer un règlement.

Je ne veux juste pas que ça pénalise les étudiants et que la session se prolonge. Alors, j'ai bon espoir que ça puisse se régler. En tout cas, je le souhaite ardemment pour ne pas que la session soit prolongée parce que là, on est déjà rendu avec une session prolongée , a commenté la ministre.

Avec des informations de Louis-Philippe Arsenault et de Véronique Prince