Laurent Godbout, ancien enseignant du Campus Saint-Jean et amoureux du théâtre, est décédé

Laurent Godbout, une figure importante du théâtre francophone en Alberta et ancien enseignant au Campus Saint-Jean, est décédé le 11 mars dernier à 84 ans de suites de défaillance respiratoire, selon des sources familiales.

Ses funérailles seront célébrées le 25 mars à 10 h à la paroisse Saint-Thomas d’Aquin à Edmonton.

Laurent Godbout a enseigné au Campus Saint-Jean de 1962 à 1996 et a occupé différents postes administratifs, dont celui de vice-doyen, avant d’être fait professeur émérite en 1996. Philosophe, essayiste, il avait créé une bourse perpétuelle pour soutenir les étudiants du Campus Saint-Jean, le seul campus francophone de l'Alberta.

La passion du théâtre

Laurent Godbout était aussi un grand passionné de théâtre.

Technicien, directeur technique, décorateur, éclairagiste, comédien, metteur en scène et administrateur, il a joué le rôle de Père Lacombe dans le film Fort Edmonton, réalisé par le ministère de l’Éducation de l’Alberta en 1972. M. Godbout a été impliqué dans diverses troupes théâtrales, notamment Les Collégiens comédiens (1963-1965), Le Rideau rouge (1965-1968), Le Théâtre français d’Edmonton (1968-1990) et le Théâtre Citadel en 1972.

En 2002, L’UniThéâtre, un organisme sans but non lucratif qui fait la promotion du théâtre en français en Alberta, a créé le Prix Laurent pour la contribution au théâtre francophone. Ce prix en l'honneur de Laurent Godbout reconnaît les personnes ou les groupes qui contribuent de manière exceptionnelle au développement du théâtre d’expression française dans la province.

Laurent Godbout, écrivain

Laurent Godbout a aussi écrit des livres notamment, S’entraîner à raisonner juste : pour mieux se comprendre et mieux s’entendre en 1989. Il a coécrit le livre Plus d’un siècle sur scène! Histoire du théâtre francophone en Alberta de 1887 à 2008 avec Gratien Allaire et Louise Ladouceur.

Né le 29 juillet 1938, Laurent Godbout a fait ses études primaires à Lamoureux, un hameau du comté de Sturgeon en Alberta, son secondaire à Edmonton et ses études universitaires au Collège Saint-Jean et à l’Université d’Ottawa. Il était titulaire d’un baccalauréat ès arts, d’une maîtrise et d’un doctorat de l’Université d’Ottawa.