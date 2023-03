MRC de Lac-Saint-Jean-Est : un partenariat avec la SÉPAQ pourrait voir le jour

Les élus de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est veulent créer un comité pour établir les bases d'un partenariat avec la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ) et la municipalité d'Hébertville. Ils aimeraient regrouper des attraits récréotouristiques pour en favoriser le développement.

Les membres du conseil de la MRC ont voté unanimement une résolution en ce sens mardi soir.

Le partenariat souhaité comprendrait le Mont Lac-Vert, qui appartient à la municipalité d'Hébertville, le camping municipal de l'endroit, le Centre touristique du Lac-Kénogami, qui appartient à la SÉPAQ, et la digue Ouiqui, qui est gérée par la MRC de Lac-Saint-Jean-Est. Ce dernier endroit touche le territoire du Centre touristique du Lac-Kénogami.

L’objectif est de permettre à toutes ces entités de se retrouver à la même table pour discuter d'une éventuelle collaboration.

À titre d’exemple, la municipalité d'Hébertville cherche un moyen d'augmenter le financement de la station de ski du Mont Lac-Vert depuis un certain moment déjà.

Du potentiel, selon la MRC

Pour la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, ce projet de partenariat possède un potentiel récréotouristique important. Il y a une dizaine d'années, il avait aussi été question de créer un terrain de camping près de la digue Ouiqui.

Pour la SÉPAQ , est-ce qu'il peut y avoir un intérêt d'avoir une montagne, un camping, une érablière? Parce qu'on a tout ça dans le secteur de la digue Ouiqui, et le camping municipal d'Hébertville dans un ensemble pour faire en sorte d'avoir vraiment un endroit de villégiature intéressant, un endroit où on peut se divertir et intéresser des gens à venir s'installer, bien c'est ce que l'on regarde , a mentionné le préfet de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, Louis Ouellet.

De l’ouverture à la SÉPAQ

Le directeur des parcs nationaux des Monts-Valin et de la Pointe-Taillon et du centre touristique du Lac-Kénogami, François Guillot, estime qu’un rapprochement avec la MRC est possible.