La circulation automobile sera limitée par 8 chantiers cet été dans le Vieux-Québec

La Ville de Québec a fait le point, mercredi, devant les commerçants du Vieux-Québec en lien avec ces travaux.

Parmi les chantiers qui auront le plus d'impacts sur les automobilistes, on retrouve le réaménagement de la place de l'Hôtel-de-Ville, la réfection du mur de soutènement de la côte de la Montagne, l'implantation de la piste cyclable sur la rue Dalhousie, ainsi que son pavage.

Pour ce qui est du chantier de l'hôtel de ville, qui se poursuit pour un deuxième été, les travaux mèneront à la fermeture aux voitures de la rue De Buade, du 23 mars au 23 septembre.

La Ville de Québec a annoncé le réaménagement de la place de l’Hôtel-de-Ville à l'été 2021. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Arsenault

Les travaux occuperont une partie de la voie et du trottoir du côté nord.

Les stationnements y seront interdits en tout temps et aucune terrasse ne pourra être installée sur la rue De Buade cet été.

Les travaux mèneront à la fermeture aux voitures de la rue De Buade, du 23 mars au 23 septembre. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

La rue des Jardins, entre la rue De Buade et la côte de la Fabrique, sera également fermée du 23 juillet au 23 septembre. Les commerçants devraient avoir une réponse d'ici la fin mars à savoir s'ils pourront installer une terrasse sur la rue des Jardins.

La Ville a déjà annoncé que la circulation des autobus, autres que ceux affectés aux transports des hôtels, sera interdite dans le secteur de l'hôtel de ville. La zone de débarcadère de la place d’Armes sera déménagée dans le secteur de la fontaine de Tourny.

Sens unique dans la côte de la Montagne

La réfection d'un mur de soutènement aura également des impacts sur la circulation sur cette artère importante pour la circulation dans le Vieux-Québec.

La circulation se fera à sens unique entre le mois de juillet et le 30 novembre sur la côte de la Montagne.

Il y aura également fermeture de la voie de stationnement et du trottoir. Un corridor piétonnier sera aménagé avec des glissières pour la circulation piétonne.

Les cyclistes grimpent la Côte de la Montagne (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Martin

Déjà, des commerçants s'inquiètent de la fluidité dans le secteur. J’ai quatre commerces sur la côte de la Montagne. Le seul moyen pour moi et mes 30 employés de rentrer travailler par véhicule sera via la rue Saint Louis. Il me semble que ça va engendrer un achalandage (et des retards) énorme , a demandé Antoine Gagnon, qui participait à la rencontre en ligne.

Il demandait à ce que le sens unique de la rue des Remparts soit inversé pour améliorer l'accès à la côte de la Montagne.

Or, cette idée a été rejetée par la Ville puisqu'elle modifierait considérablement la circulation dans les rues résidentielles.

La rue Dalhousie, qui permet le lien entre le Vieux-Québec et le quartier Saint-Roch, perdra des voies de circulation durant la nuit.

Une voie en alternance sera en vigueur grâce à un signaleur, entre 21 h et 6 h le matin.

Programme d'aide aux commerçants

Les commerçants des zones du Vieux-Québec visés par les travaux seront éligibles à un programme d'aide financière de la Ville d'un maximum de 30 000 $ par année.

Pour avoir accès à une grande partie de cette somme, le commerçant doit prouver une perte de bénéfice brut supérieur à 5 %.

La Ville devrait avoir la confirmation que le territoire de la côte de la Montagne sera éligible au programme d'aide d'ici la fin mars.

Projet pilote

Rappelons que l’administration Marchand va aménager une zone piétonne à l’intérieur du Vieux-Québec durant une période de six semaines l’été prochain, dans le cadre d’un projet pilote destiné à découvrir les meilleures façons de réduire, à long terme, les différents inconvénients associés aux milliers de déplacements quotidiens motorisés dans le secteur.

La zone piétonne se situera à l’intérieur d’un périmètre délimité par la rue des Remparts au nord et à l’est, la rue Port-Dauphin, également à l’est, la rue De Buade, la côte de la Fabrique et la rue Saint-Jean au sud, et la côte du Palais à l’ouest.

Elle sera en vigueur du 4 juillet au 18 août, entre 11 h et minuit.

Selon des données datant d’avant la pandémie, plus de 50 000 déplacements sont effectués quotidiennement dans le Vieux-Québec, dont 80 % en véhicule motorisé.