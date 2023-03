Jean-Michel Martel en route vers son premier spectacle solo

Pour moi, c'est une belle tape dans le dos. C'est une reconnaissance de ce que les humoristes ont accompli. J'adore tous ceux qui sont en nomination également , mentionne Jean-Michel Martel.

L’humoriste, qui s’est fait connaître notamment avec des numéros d’humour intègrant des éléments visuels absurdes, veut continuer dans cette voie pour son premier spectacle solo.

Jean-Michel Martel, sur scène Photo : Radio-Canada

La multidisciplinarité. C'est un mot qui vaut beaucoup au Scrabble, mais c'est aussi quelque chose qui permet de se démarquer. Que ce soit la musique et l'humour ou les arts visuels puis l'humour , souligne l’humoriste.

L’an dernier, Jean-Michel Martel a connu son plus grand plateau de télévision à ce jour, en participant au concours télévisé La France a un incroyable talent. Il s’est rendu jusqu’en demi-finale de cette compétition, qui compte l’humoriste québécois Sugar Sammy au sein de son équipe de juges. Cette expérience lui a confirmé qu’il peut adapter ses numéros à différents contextes.

Ils demandent des [numéros de] deux minutes et demie là-bas. Donc, il a fallu que je prenne un numéro que j'avais déjà, qui durait à la base six minutes, et que je le condense le plus possible.

[C’était] un peu un genre de rêve éveillé. [...] Il y avait la chanteuse francophone du Roi Lion, des gymnastes ukrainiennes, Star Wars en ballon, et moi! , se souvient Jean-Michel Martel.

Ce dernier apprécie la spontanéité des réactions du public sur les médias sociaux, où il est très actif.

« Tu peux voir les commentaires, tu peux voir les réactions du monde. Je dirais que je suis content de vivre dans cette époque-là. » — Une citation de Jean-Michel Martel

Dimanche soir, durant le Gala Les Olivier 2023, Jean-Michel Martel prendra simplement de grandes respirations pour rester zen, malgré une certaine fébrilité qui s’installe avant cet événement. Serait-il superstitieux ou aurait-il quelques rituels avant les rendez-vous importants? Je ne sais pas s’il faudrait que je crache quelque part ou que je fasse une prière. Mais non! Je n’ai aucun rituel , lance-t-il candidement.

L’humour est bel et bien son truc.