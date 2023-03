L'opposant russe emprisonné Alexeï Navalny a dédié sa « contribution » à l'Oscar du meilleur documentaire, remporté par un film qui lui est consacré, à ceux et celles qui s'opposent à la dictature et à la guerre.

Ce n'est pas mon film, je n'ai pas gagné l'Oscar et je ne suis pas en mesure de dédier ce prix à qui que ce soit , a indiqué M. Navalny, dans un message transmis depuis sa prison et publié mercredi sur Twitter par son équipe.

Cependant, je dédie toute ma contribution à ce film aux personnes honnêtes et courageuses du monde entier qui, jour après jour, trouvent la force d'affronter le monstre de la dictature et son compagnon immuable, la guerre , a-t-il ajouté.

Emprisonné depuis plus de deux ans, M. Navalny avait été arrêté à son retour d'Allemagne, où il avait été soigné après un empoisonnement en Sibérie, et dont il tient pour responsables le Kremlin et les services de sécurité russes (FSB).

Depuis sa cellule, il a dit son opposition à l'offensive militaire russe en Ukraine et a appelé les Russes à protester.

Récemment, il a appelé Moscou à respecter les frontières de 1991 qui incluent la Crimée dans le territoire ukrainien, alors qu'auparavant il avait souvent été accusé de soutenir son annexion en 2014 par la Russie.

L'Oscar du meilleur documentaire a été décerné dimanche au film Navalny, une enquête réalisée par le Canadien Daniel Roher qui décrit l'ascension politique de l'opposant russe, son empoisonnement et son emprisonnement.