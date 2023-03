La fermeture d’un restaurant du quartier chinois de Vancouver ébranle la communauté

Stephanie Leo, qui est bénévole dans le quartier, explique que la fermeture de ce restaurant est un coup dur pour ses résidents.

Lorsque les personnes âgées se rendent dans des restaurants comme Kent’s Kitchen, ils achètent de grandes portions de nourriture. Très souvent, ils partagent cette nourriture avec d’autres personnes dans leur immeuble et font des portions pour plusieurs jours.

Selon Stephanie Leo, il y a plus de 7000 personnes âgées de 55 et plus qui habitent le quartier. Le programme Yarrow Intergenerational Society for Justice fournit de la nourriture pour environ 77 personnes âgées qui vivent dans le quartier chinois ou le Downtown Eastside, explique-t-elle.

Le quartier chinois doit composer avec des défis économiques et la hausse de la criminalité. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Hausse des taxes foncières en cause?

William Liu, directeur du Vancouver Chinatown Merchants Association, croit qu'une hausse de loyer de 30 % est justement la cause de la fermeture du restaurant Kent’s Kitchen, établie dans le quartier chinois depuis plus de 40 ans.

Le quartier chinois, l’un des plus vieux quartiers de Vancouver, doit composer avec des défis économiques et la hausse de la criminalité.

Plus tôt cette année, le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral ont promis des milliers de dollars pour revitaliser la communauté.

Le potentiel de développement du quartier chinois est attirant pour les développeurs et pour les propriétaires. Ils ont donc décidé d’augmenter les loyers, ce qui force les entreprises faisant partie de l'héritage [du quartier chinois] à fermer , explique William Liu, directeur du Vancouver Chinatown Merchants Association.

Les propriétaires de Kent’s Kitchen ont confirmé la fermeture du restaurant, mais n’ont pas voulu être interviewés.

William Liu, qui est aussi restaurateur, estime que cette fermeture était à prévoir et que d’autres entreprises se trouvent dans une situation semblable. Ce n’est pas facile. Nous avons de la difficulté [à survivre] depuis longtemps, et nous sommes à un tournant crucial en ce moment , dit-il.

La fermeture du restaurant Kent's Kitchen, dans le quartier chinois de Vancouver, a des conséquences pour la communauté. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Un réseau de soutien

Selon William Liu, la fermeture d’entreprises faisant partie de l'héritage culturel de la communauté a un effet sur toute la population, puisque ces entreprises achètent localement et font des efforts pour se soutenir les unes les autres.

Kent’s Kitchen achète leur viande dans le quartier chinois, leurs légumes dans le quartier chinois , dit-il en ajoutant que ses employés ont souvent commandé de la nourriture à Kent’s Kitchen.

Nous travaillons ensemble, nous envoyons les gens à d’autres entreprises [du quartier] lorsque nous n’avons pas certains ingrédients ou certains produits.

Nous avons besoin de ses entreprises dans le quartier chinois. Lorsque nous les perdons, nous perdons une partie intégrante du quartier , conclut William Liu.

Avec les informations de The Early Edition