L’hydrogène est un vecteur énergétique, ce n’est pas de l’énergie , affirme Martin Imbleau en entrevue pour le balado Question d’intérêt, sur l’application Ohdio. Pour lui, l’hydrogène demeure une solution de dernier recours, une solution exceptionnelle .

Technologiquement et économiquement, vous me permettrez d'être un peu sceptique aujourd'hui. Mais à petite dose, [ce serait possible], par exemple, pour faire du méthanol ou pour les camions lourds sur de petites distances , explique M. Imbleau.

Le transport maritime de marchandises : sous-estimé mais crucial BALADO • Question d’intérêt Le transport maritime de marchandises : sous-estimé mais crucial. Contenu audio de 30 minutes, Balado. Écouter l’audio. Durée de 30 minutes

Le Canada a conclu des ententes avec l’Allemagne et avec l’Union européenne dans le but d'élaborer un plan d’action en matière de développement et d’approvisionnement en hydrogène. Ottawa a aussi présenté une stratégie sur l’hydrogène en 2020. Les gouvernements du Québec et de l’Ontario s’intéressent également au développement de ce vecteur énergétique.

Cependant, tout reste à faire. Utiliser une énergie propre pour créer de l’hydrogène à des fins spécifiques doit encore faire l’objet d’études et d’analyses sur les coûts et sur le potentiel économique réel pour le Canada.

Gaz : une occasion ratée

Martin Imbleau est d’avis, par ailleurs, que le Canada a raté l’occasion de devenir un fournisseur de gaz naturel privilégié pour l’Europe dans le contexte de la guerre en Ukraine. La Russie a réduit de 80 % son approvisionnement en gaz à destination de l’Europe au cours de la dernière année.

Le Canada n’est pas en mesure de remplacer le gaz russe et il ne le sera pas non plus dans l’avenir, selon Martin Imbleau. C'est un rendez-vous historique manqué, dit-il. On est passés à autre chose. Il y avait des projets, il y a un certain temps, pour prévoir des solutions spécifiquement pour l'Allemagne, pour contrer la menace russe. J'y ai travaillé. Ce sont des projets qui n'ont pas vu le jour. Et je n’y crois plus vraiment.

Il n’y a pas de capacités de transport appropriées pour acheminer du gaz de l'Ouest vers la côte est, fait remarquer Martin Imbleau. Ce serait trop cher, soutient-il, et il est peu probable qu’on arrive rapidement à une approbation réglementaire et à une acceptabilité sociale.

Les Américains qui, historiquement, étaient un important importateur se sont tournés littéralement en quelques mois, quelques années, pour devenir un exportateur net très, très, très important. Donc, pour le Canada, c'est un rendez-vous manqué.

Une année difficile en vue

Le Port de Montréal a retrouvé en 2022 son volume d’activité de 2019. Les chaînes logistiques sont revenues plus près d’un niveau normal. Une chaîne logistique, c'est la capacité pulmonaire, affirme Martin Imbleau. On allait plus vite, on n’avait pas assez d'air. Là, on va moins vite et on a assez d'air!

Plus d'espace, plus de stockage, moins de demandes, moins besoin d'une rapidité d'exécution entre l'offre et la demande, donc il y a du slack dans la machine, ce qui fait qu'un peu partout dans le monde, les chaînes logistiques ont beaucoup moins de pression, et les prix n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé.

Les embouteillages de navires en attente dans les ports sont maintenant chose du passé. J'étais à Los Angeles il y a deux ans, il y avait 50 navires au large. J'étais là la semaine dernière, il y en avait trois! Donc, on n'est plus du tout dans la même logique chez nous. Le nombre de conteneurs au sol est tout à fait normal partout dans le monde. Il n’y a pratiquement plus de navires qui attendent.

Le PDG du Port de Montréal craint toutefois une nouvelle crise de l’offre dans les prochaines années. Est-ce qu'on va revivre cette crise-là? Il y a fort à douter que oui, parce qu'il n’y a pas de solutions qui ont été mises en place. Les enjeux d'espace et les enjeux des chaînes logistiques qui sont sujets à l'offre et à la demande, il n’y a rien qui s'est passé dans les trois dernières années.

Une baisse de 10 à 12 %

Selon lui, il est urgent de numériser la chaîne logistique en plus d’ajouter des espaces d’entreposage. Il ne faut pas gérer un port comme un entrepôt. Un port, c'est une zone de transit, il faut que ça rentre et que ça sorte rapidement , explique Martin Imbleau.

Entre-temps, les activités portuaires ont toujours été considérées comme un indicateur avancé de l’économie. On voit en début d'année des volumes plus faibles , dit Martin Imbleau. Ce qui se passe aujourd’hui nous donne une indication du niveau d’importation et d’exportation dans les trois à six mois. On est vraiment le poumon dans les deux sens. Et on voit une baisse des importations et des exportations de 10 à 12 %.

La conteneurisation est l'indicateur le plus important, parce qu’il est le reflet des produits transformés et non transformés en import et en export. Tu ne te trompes pas beaucoup quand tes volumes de conteneurisation baissent. Et sur la côte ouest, la baisse est encore beaucoup plus importante. Les volumes sont en repli par rapport aux gains des dernières années.

Martin Imbleau invite les autorités publiques à investir massivement dans les infrastructures alors que s’annonce une éventuelle récession. Le contexte actuel milite en faveur du développement du projet d’expansion du port à Contrecœur, selon lui.