Un couple du Nouveau-Brunswick vit un vol d’horreur en route vers le Maroc

Un couple du Nouveau-Brunswick a vécu ce qu'il qualifie d'histoire d'horreur lors d'un vol d'Air Canada Montréal-Casablanca, au Maroc. Chantal LePage et Marc LeBlanc allèguent avoir reçu des menaces de mort d'un passager et accusent la compagnie aérienne de ne pas être intervenue adéquatement pour assurer leur sécurité.

Chantal LePage, originaire de Moncton, revient tout juste d'un voyage au Maroc avec son mari, un voyage terni par ce qu'elle affirme avoir vécu lors d'un vol d'Air Canada.

Je suis allée voir une amie hier et j'avais la larme à l'œil. Je suis épuisée , raconte Chantal.

Chantal LePage se souviendra toujours de son vol d'horreur à bord d'Air Canada en destination du Maroc. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Le couple a embarqué sur le vol d'Air Canada AC 072 à Montréal le 16 février à destination de Casablanca, au Maroc.

Une discussion dérape avec un passager

À mi-chemin d'un vol d'une durée de sept heures, la conversation avec un passager assis à côté d'eux dérape rapidement, selon Chantal LePage.

Il dit : ''ta femme, elle ne respecte pas l'homme. Elle m'a touché avec son pied plusieurs fois.'' Ce n’était pas vrai. Ça fait que Marc le regarde et dit : ''qu'est-ce que tu essaies de dire?''

Il répond : ''dans mon pays, la femme respecte l'homme et ta femme, tu devrais la tenir en garde.'' Et là, l’homme a commencé à m'insulter.

Marc LeBlanc et Chantal LePage ont pu faire une promenade sur le dos d'un chameau pendant leur séjour au Maroc. Photo : Gracieuseté : Chantal Lepage

Chantal LePage a alors fondu en larme. Son mari décide d'échanger de place avec elle et tente de raisonner l'individu. Mais les choses se corsent.

Les premières menaces

Là, il a dit à mon mari : ''dès que je débarque de l'avion, je vais t'arranger comme on arrange le monde comme toi dans mon pays.''

Le couple demande alors au personnel de bord de les changer de place et est relocalisé à l'arrière de l'appareil temporairement.

Chantal LePage et Marc LeBlanc posent devant une route panoramique au Maroc. Photo : Gracieuseté : Chantal Lepage

À ce point-là, je braillais, alors ils nous ont pris et nous ont amenés en arrière où les hôtesses de l'air étaient , poursuit Chantal LePage.

Elle relate ensuite que l'homme était agité. Il se levait continuellement et faisait des pompes dans l'allée.

Elle allègue que le personnel était au courant de l'instabilité du passager, mais qu'ils ne l'ont pas isolé des autres passagers.

L'option de restreindre l'individu à sa place semble aussi ne pas avoir été l'option privilégiée par les membres de l'équipage.

J’ai dit à une hôtesse de faire quelque chose, elle m’a dit : ''on pourrait l'attacher, mais on ne veut pas faire peur au reste [des passagers], on ne veut pas déranger le vol''.

Dans une correspondance du 8 mars que nous a fait parvenir Chantal LePage, Air Canada indique avoir fait tout son possible pour empêcher cette situation instable de s'aggraver .

L’intimidation se poursuit

Éventuellement, on leur assigne de nouveaux sièges, mais le couple se rend compte rapidement qu'il se retrouve à peine à deux rangées de l'individu.

Marc LeBlanc et Chantal LePage ont néanmoins pu profiter de leur voyage au Maroc malgré l'incident dans l'avion. Photo : Gracieuseté : Chantal Lepage

L'intimidation se poursuit une partie de la nuit.

« On n'a pas dormi. Pendant la nuit, il rentrait dans l'épaule à mon mari. À chaque fois qu'il passait, il bottait ses pieds. » — Une citation de Chantal LePage

Menaces de mort

Après l'atterrissage, Chantal LePage indique que le passager les aurait menacés de mort.

Il dit à mon mari : ''if I had a gun, I would shoot you in the head'' (traduction : si j’avais un fusil, je vous tirerais dans la tête). Il a dit ça à mon mari , assure-t-elle.

Chantal LePage avance aussi que l'équipage a informé la police marocaine et que le passager allait être appréhendé par des agents à la sortie de l'avion.

Chantal LePage et Marc LeBlanc aux côtés de deux chameaux au Maroc. Photo : Gracieuseté : Chantal Lepage

Ce que reconnaît Air Canada dans la même correspondance du 8 mars, tout en soulignant que ce qui s'est passé après sa garde à vue était hors de notre contrôle . Une version remise en doute par Chantal LePage, qui dit avoir vu l'individu libre quelques minutes après être sortie de l'avion.

Qui est-ce que je vois passer? Le passager. Je me mets à pleurer. Lui nous voit. Il y avait de vrais policiers habillés en bleu. Et là, on se dit : ''qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il fait là? Va-t-il nous suivre?'' .

Faillir à ses obligations de sécurité

Chantal LePage estime aujourd'hui qu'Air Canada a failli à ses obligations de sécurité.

Le couple a envoyé une plainte formelle à la compagnie le 18 février et deux autres courriels ensuite. Il n'a obtenu une réponse verbale que plus de trois semaines plus tard.

Ça dit que la compagnie a tout fait. Mais moi, l'hôtesse de l'air m'avait dit que le passager aurait pu être attaché parce qu’il était surveillé depuis le début. Ça fait que la compagnie n’a pas tout fait ce qu’elle avait à faire. Vous n’allez pas me faire croire que le personnel n’est pas entraîné dans ce genre de situation , fulmine-t-elle.

Un dédommagement offert de 500 $ par personne

Dans la correspondance fournie par Chantal LePage, Air Canada offre un crédit de 500 $ par personne en dédommagement et s'excuse de ne pas avoir été à la hauteur de leurs attentes.

Le couple refuse l'argent, estimant que l'indemnité est comparable à celle pour des bagages perdus ou des vols en retard. Chantal LePage estime que la compagnie devrait payer leurs billets en entier.

« Je ne suis pas un bagage perdu et je ne suis pas un vol en retard. Je suis un être humain qui s'est fait menacer de mort. Je leur ai posé la question, si le rôle avait été inversé et que le passager avait menacé de mort un agent de bord, qu’est-ce que vous aviez fait? Elle ne m'a jamais répondu. » — Une citation de Chantal LePage

Demande du rapport d’incident

Le couple demande le rapport d'incident, ce que Air Canada leur a refusé jusqu'à maintenant, selon eux, pour des raisons de confidentialité.

Chantal a aussi écrit à l'Ambassade canadienne du Maroc et a demandé conseil à la GRC pour des questions sur la sécurité. La réponse est qu'elle devait faire une plainte à la police marocaine.

Chantal LePage est encore choquée de son expérience. Elle voyage beaucoup et aimerait ne plus faire affaire avec la compagnie aérienne. Malheureusement, Air Canada est la seule à desservir la région.

Air Canada a répondu par courriel en fin de journée mercredi.

Le personnel de cabine d’Air Canada est composé de professionnels formés pour gérer les situations survenant à bord. Le personnel de ce vol a pris les mesures appropriées, notamment en déplaçant le couple vers des places différentes et en avertissant les autorités pour qu’elles rencontrent le passager en question à son arrivée au Maroc. À ce stade, les autorités locales prennent en charge la situation, et ce sont elles qui décident comment intervenir. Air Canada a communiqué avec le couple depuis lors et a posé un geste de bonne volonté à son attention , a indiqué le transporteur aérien canadien.

Transport Canada n'a répondu à notre demande d'entrevue.

D’après un reportage de Nicolas Steinbach