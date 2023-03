Tourisme Abitibi-Témiscamingue mise sur le bonheur des citoyens pour son attractivité

En partenariat avec le Centre mondial d’excellence des destinations (CED), l’organisme amorce une restructuration de son offre touristique, qui vise à contribuer au mieux-être des communautés qui accueillent des visiteurs dans la région.

La directrice générale de Tourisme Abitibi-Témiscamingue, Randa Napky, soutient que l’une des étapes de ce nouveau plan d’action sera de mesurer l’indice de bonheur chez les citoyens de l’Abitibi-Témiscamingue.

On réalise que le tourisme est directement relié au bonheur des citoyennes et citoyens. On l’a vu pendant la COVID quand on a été privés de toutes les activités, festivités et visites. On sait qu’en développant le tourisme pour nous d’abord, ça vient contribuer grandement à l'augmentation de l’indice du bonheur des résidents et résidentes , affirme-t-elle.

Randa Napky, directrice générale de Tourisme Abitibi-Témiscamingue. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Mme Napky souligne que le sondage sur l’indice de bonheur des citoyens de l’Abitibi-Témiscamingue permettra d’orienter les actions à prendre afin d’améliorer l’expérience touristique dans la région, autant pour les visiteurs que pour les résidents.

Ça va nous donner beaucoup d’informations sur les attentes des citoyennes et citoyens. On va avoir accès non seulement à ce qui les rend heureux, mais aussi à ce qui les rend un peu moins heureux. Donc, ça va nous permettre d’intervenir et de faire appel aux parties prenantes pour corriger ou améliorer les situations et ainsi augmenter l’indice du bonheur de vivre ici en Abitibi-Témiscamingue , mentionne-t-elle.

« Dans notre vision et dans notre mission, on veut travailler sur le bonheur des communautés locales d’accueil. Si on est heureux, si on est fiers de notre territoire, on devient des ambassadeurs exceptionnels. » — Une citation de Randa Napky

Donner la parole aux communautés

La directrice générale de Tourisme Abitibi-Témiscamingue ajoute que la reconfiguration annoncée permettra aux différentes communautés d’accueil de la région de mieux faire valoir leurs volontés en matière de développement et de tourisme.

Dans le fond, on fait un virage à 180 degrés parce que dans les plans de développement traditionnels, on arrivait avec nos produits et on disait aux gens des territoires : "voici ce qu’on doit faire". Là, on leur dit : "vu que le tourisme doit être hétéroclite, l’offre doit être hétéroclite. Donc, c’est quoi vos spécificités? De quoi vous rêvez? C’est quoi vos priorités de développement?" Nous, on va être le ciment dans tout ça. On va se doter d’une vision régionale, d’axes stratégiques régionaux. On va toujours travailler au niveau régional, mais avec nos communautés , indique-t-elle.

Dans le cadre de la méthode Mastermind, Tourisme Abitibi-Témiscamingue et le CED se sont rendus dans les cinq MRC de la région afin de rencontrer différents acteurs socio-économiques. À l'issue de cette tournée, 25 projets visant à augmenter l’attractivité de la région ont été retenus. Randa Napky stipule qu’il est encore trop tôt pour dévoiler la teneur de ces initiatives.