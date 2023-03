Paniers de légumes : une option pour les consommateurs qui cherchent à économiser

Tous les ans, l'Université Dalhousie fait partie des signataires du Rapport annuel sur les prix alimentaires. Pour 2023, l'étude prévoit une hausse du prix des légumes de 6 à 8 % notamment en raison de l'augmentation du coût du pétrole.

Devant une telle situation, les habitudes d'achat de plusieurs pourraient être chamboulées pour joindre les deux bouts. Parmi les différentes options qui s'offrent aux consommateurs, il y a la possibilité de s’abonner à un panier de légumes provenant d'un producteur maraîcher.

Le Réseau des fermiers de famille annonçait dernièrement le retour des paniers de légumes chez ses 150 membres au Québec, dont trois sont situés dans la région. Une solution qui permet un approvisionnement local, à coût fixe, pendant une quinzaine de semaines.

La formule d'agriculture soutenue par la communauté prévoit d'ailleurs une formule du partage du risque, notamment en cas d'inflation, c'est-à-dire qu'en échange d'un engagement et d'une prévisibilité pour le fermier ou la fermière, le fermier ou la fermière s'engage à ne pas modifier ses prix en cours de saison , a indiqué Léon Bibeau-Mercier, président de la Coopérative pour l'agriculture de proximité écologique (CAPÉ).

Une solution adaptée aux besoins

Pour certains consommateurs, l'achat de paniers de légumes ne correspond toutefois pas à leurs besoins.

On a déjà tenté l'expérience, c'est intéressant sauf que comme nous sommes un couple de retraités, alors notre consommation n'est pas aussi importante qu'une famille , explique par exemple Jean-Pierre Simard, un client d’une épicerie à Chicoutimi.

La Ferme aux trois soleils de Saint-Fulgence et la Ferme Olac de Jonquière se sont adaptées à cette situation.

Notre panier est le plus flexible possible, c'est vraiment quand vous voulez et où vous voulez. Nous, on récolte ce qui est prêt et on l'amène au marché, puis les gens choisissent , a fait valoir Adrien Belkin, propriétaire de la Ferme aux trois soleils.

On a des paniers prémontrés qu'on appelle, donc c'est nous qui décidons ce qu'on met dans les paniers et les gens viennent pendant 14 semaines chercher leur panier. Ensuite, on offre aussi une formule un peu comme la Ferme aux trois soleils, c'est-à-dire que les gens déposent un montant en début de saison et ils peuvent venir quand ils veulent, prendre ce qu'ils veulent, pourvu qu'ils passent le montant dans la saison , a ajouté pour sa part Thierry Poniewiera, copropriétaire de la Ferme Olac.

La Ferme laitière et maraîchère Olac de Jonquière offre des abonnements de paniers de légumes. Photo : Radio-Canada / Maxime Hébert-Lévesque

Un prix compétitif, selon des maraîchers

Les deux producteurs maraîchers affirment que leurs prix en 2023 seront semblables à ceux de l'an dernier.

Lorsqu'on fait les analyses de prix dans notre réseau, on constate que le prix des légumes est tout à fait compétitif avec ce qu'on retrouve en épicerie. La marge ne revient pas à des intermédiaires, mais elle revient directement à la ferme , mentionne le président de la CAPE , Léon Bibeau-Mercier.

La chasse aux spéciaux, l'achat en gros ou encore la cueillette auprès d'un maraîcher de proximité sont toutes des manières d'économiser sur son panier d'épicerie. Peu importe les habitudes d'achat, cuisiner, planifier et acheter des produits locaux demeurent des solutions gagnantes.

D'après un reportage de Maxime Hébert-Lévesque