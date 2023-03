Une fuite colmatée par Saguenay au stationnement à étages de la rue Racine

Une séquence vidéo montrant cette fuite a circulé sur les réseaux sociaux à partir de mardi.

Les trous de forage ont servi à effectuer l'inspection de la structure. Des cols bleus se sont rendus sur place mercredi pour réparer le tout.

Le système de tuyauterie qui permet l'évacuation de l'eau sera aussi changé.

La Ville maintient que l'équipement, communément appelé l'autogare Racine, est sécuritaire.

C'est sûr que ce n'est pas agréable de voir ça. On sait que l'autogare, de toute façon, est inspectée au minimum une fois par année et dans les faits plus qu'une fois par année pour s'assurer que son état est correct. Je tiens à rassurer tout le monde, on détient encore les certifications d'ingénieurs qui disent que l'autogare est sécuritaire et peut être utilisée sans problème , a assuré Dominic Arseneau porte-parole de Saguenay.

Le porte-parole de Saguenay, Dominic Arseneau Photo : Radio-Canada

L’état du stationnement a fait l’objet de nombreuses critiques au fil des ans. En février 2022, des contrats avaient été accordés pour réaliser les plans et devis pour mener des travaux de réfection. Ces plans sont complétés, a mentionné Dominic Arseneau, mais les appels d’offres pour les travaux n’ont pas été lancés encore. L’ancienne administration avait adopté un règlement d’emprunt de 12,7 M$ en 2021.

Rappelons que l’autre stationnement à étages dans le secteur, celui derrière le CLSC de Chicoutimi, est seulement partiellement accessible. Le Carrefour Racine, dont il fait partie, a fait l’objet d’un long litige entre Saguenay et l’ancien propriétaire Paul Boivin qui s’est réglé récemment, l’édifice étant cédé à la Ville.

Avec les informations de Louis Martineau