La candidate du NPD à Hamilton vivement critiquée sur ses propos contre Israël

Alors que les élections partielles sont prévues ce jeudi à Hamilton, la candidate du NPD Sarah Jama attire l’attention, mais pas forcément pour son programme. La candidate est sous le feu des critiques après une vidéo où elle fait des déclarations incendiaires contre Israël et la police de Hamilton. L’organisation juive B’nai Brith Canada demande le retrait de sa candidature.

Nous sommes conscients qu’avec l’élection partielle imminente et prévue pour le 16 mars, le retrait de la candidature de Mme Jama signifierait que le NDP perdrait probablement le siège , reconnaît le chef de la direction, B’nai Brith Canada Michael Mostyn.

Les choses dont on m’accuse en ligne c’est que je me tienne en faveur des droits de la personne des Palestiniens. Ça n’est pas à confondre avec de l’antisémitisme , a expliqué Sarah Jama lors d’un récent débat au côté du candidat libéral, Deirde Pike, et de la candidate des Verts, Lucia Iannantuono.

Elle reconnaît toutefois que ses propos peuvent porter à interprétation, mais a répété être contre l’antisémitisme.

Sarah Jama affirme qu’un grande partie de cette controverse vient de son association à un groupe d’étudiants qui a tenu une semaine contre l’apartheid palestinien sur le campus il y a 10 ans .

La candidate est en effet sous le feu des critiques après qu’une vidéo d’elle a circulé cette semaine sur Twitter sur le compte d’un groupe qui milite contre l’antisémitisme.

On la voit prendre la parole lors d’une manifestation. Elle y accuse la police de Hamilton de cibler des organisateurs palestiniens. Encore et encore, la police de Hamilton protège le nazisme dans notre Ville , peut-on l’entendre dire.

Ancien fief de Andrea Horwath, Hamilton-Centre est une circonscription importante pour le parti.

Le NPD a refusé toute entrevue mercredi.

La cheffe du NPD ontarien, Marit Stiles, a confirmé mercredi avoir vu ladite vidéo. Elle estime que sa candidate s’exprime avec passion sur des sujets qui lui tiennent à cœur comme les droits de la personne et les pratiques policières.

Sarah [...] est reconnue pour être une grande militante contre la violence et le racisme , affirme Marit Stiles.

On s’est tous retrouvés à un moment ou à un autre dans une manifestation où nous n’avons pas fait le meilleur choix de mots , défend la cheffe du NPD ontarien.

Mme Stiles doit agir selon ses principes. Il ne devrait pas y avoir de place à l’Assemblée législative pour une députée dont la diabolisation de l’État juif ne fera que susciter davantage de haine à l’égard des Juifs en Ontario , insiste Michael Mostyn.

Sarah Jama, 28 ans, est une activiste sur les questions du handicap et du logement. Elle a elle-même grandi en bénéficiant du programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.

Elle est aussi la fondatrice d’un réseau d’aide aux itinérants, une des membres fondatrices du syndicat des usagers des transports publics de la ville ou encore une ancienne coordinatrice du Centre pour l’inclusion civique de Hamilton.

Avec des informations de Mathieu Simard