« Ma famille est en sécurité », un réfugié afghan qui a refait sa vie à Moncton raconte

Haris Fazli fait partie des 23 réfugiés afghans qui sont arrivés à Moncton en octobre dernier en provenance du Pakistan. Dès son arrivée, il voulait trouver un emploi rapidement, désirant contribuer à l’économie canadienne.

« Nous y voilà! Nous sommes encore en train de nous installer, de vivre une nouvelle vie et d'explorer de nouvelles choses. » — Une citation de Haris Fazli

Aujourd’hui, cet ancien interprète qui a travaillé avec les Forces armées canadiennes en Afghanistan, achève les formalités administratives pour créer une compagnie de nettoyage et en être le propriétaire.

Si je peux la rendre prospère, ce sera un travail permanent pour moi , pense-t-il.

Haris Fazli se considère très chanceux d'avoir pu venir au Canada avec sa famille et espère que d'autres membres de sa famille pourront les rejoindre bientôt. Photo : Radio-Canada

Même si le processus est long et ardu, Haris Fazli se projette déjà dans l’avenir.

Notre plan est d'embaucher autant de femmes afghanes que possible, au fur et à mesure que j'obtiens des contrats, car je veux que ces femmes aient leur propre maison et s’intègrent dans la société , explique-t-il, en précisant qu’il souhaite aussi qu’elles puissent apprendre le français ou l’anglais le plus rapidement possible, car la langue est un des principaux obstacles pour les nouveaux arrivants.

Ma famille est en sécurité

Haris Fazli et sa famille ont fui l’Afghanistan en 2021 à l'arrivée au pouvoir des talibans et ont trouvé refuge au Pakistan, avant de rejoindre le Canada. Il se réjouit de voir ses filles fréquenter l’école avec le sourire.

Le plus important pour moi en tant que père est de voir mes filles fréquenter de bonnes écoles, elles s’épanouissent librement. Je n’ai pas d’inquiétude à me faire en partant au travail. Ma famille est en sécurité , soutient-il.

Haris Fazli ajoute qu’il attend avec impatience l’arrivée d’autres membres de sa famille, comme sa mère et ses frères et soeurs, pour que ceux-ci puissent s’établir dans sa nouvelle municipalité. Nous attendons qu'ils soient approuvés et que toute la famille soit réunie.

Hariz Fazli envisage même de rejoindre l’armée canadienne, en reconnaissance à tout ce qu’il a reçu de son pays d’adoption. C'est le plus grand rêve et la plus grande chose que je peux faire pour rendre service au Canada et aux Canadiens.

D’après le reportage de Babatundé Lawani