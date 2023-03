Les textes d’auteurs en devenir de l’UBC mis en lecture

Dix-neuf aspirants dramaturges du programme de création littéraire de l'Université de la Colombie-Britannique (UBC) présenteront leurs plus récents textes à l'occasion des six soirées de mise en lecture prévues au festival Bryan Wade Brave New Play Rites de Vancouver à compter de lundi.

Dans ces soirées, trois ou quatre pièces de théâtre de 30 minutes chacune seront lues par des comédiens professionnels ainsi que des comédiens issus du Département de théâtre de l' UBC .

On a vraiment l'impression qu'on a fait sauter le barrage pour ces étudiants qui étaient retenus par la pandémie! lance Leanna Brodie, conseillère pédagogique du festival et professeure adjointe au programme de création littéraire UBC School of Creative Writing. Elle souligne que les étudiants ont eu peu de chances de faire entendre leurs voix pendant la pandémie.

Ils veulent parler de tout et, surtout, faire entendre leurs voix... pas juste comme personnes, mais comme représentants des diverses communautés , poursuit-elle.

Leanna Brodie Photo : Kristine Cofsky

Leanna Brodie se dit très impressionnée par l’audace de ces jeunes auteurs.

Ils ont tout à dire, tout à perdre, tout à gagner. Pour certains auteurs, c’est leur premier processus de création théâtrale. C’est vraiment touchant , avoue-t-elle.

Des jumelages gagnants

Pour les fins de l’événement, chaque auteur a été jumelé à un metteur en scène choisi par l’équipe du festival.

Chaque auteur est jumelé à un professionnel du milieu théâtral qui lui sert de conseiller dramaturgique et de metteur en scène. Photo : Image fournie par UBC School of Creative Writing

Pedro Chamale (Rice & Beans Theatre), Keltie Forsyth (PuSh Festival), Stephen Heatley ( UBC Theatre & Film) et Anais West (The Frank Theatre) sont quelques-uns des mentors qui ont travaillé avec les aspirants dramaturges.

On a vraiment essayé de les jumeler en fonction de leur esthétique et de leur identité, explique Leanna Brodie. On ne voulait pas laisser un personnage non binaire être la seule voix non binaire dans la salle. On a choisi des metteurs en scène en conséquence : non binaires, neurodivergents, "racialisés"...

Les étudiants ont donc eu droit à une rencontre privée avec leur mentor respectif ainsi qu’à deux ateliers en présence des comédiens.

Laurie Rouleau Poirier fait partie des 19 aspirants dramaturges qui participent au festival. La Québécoise d’origine aujourd’hui établie à Vancouver présentera une mise en lecture de Girlhood, sous la direction de la dramaturge et comédienne de renom Lucia Frangione.

Laurie Rouleau Poirier est l'une des participantes du Festival Bryan Wade Brave New Play Rites. Photo : Ashley Ross

La pièce [aborde] tous les moments intimes et importants dans la vie d’une jeune fille , dit Laurie Rouleau Poirier.

Cette dernière dit apprécier le processus avec sa mentore.

Lucia a beaucoup d'expérience, dit-elle. Elle m'a vraiment aidée à trouver la structure de la pièce. J'ai adoré ça comme processus.

Changement de nom et de formule

Mis en place en 1986, le festival a changé de nom cette année afin de rendre hommage au créateur de l’événement, Bryan Wade, mort subitement l’an dernier. Dramaturge de renom, Bryan Wade a été professeur associé à l' UBC pendant plusieurs décennies.

À la suite de ce décès, l’équipe du festival a approché Leanna Brodie, pour assurer un premier festival sans son créateur. Cette dernière y a apporté quelques changements, notamment en optant pour une mise en lecture des textes plutôt que pour des miniproductions, comme c’était le cas auparavant.

Quand Bryan Wade a créé ce festival, les jeunes dramaturges n’avaient presque aucune chance d'être produits. C'était donc très payant de faire des miniproductions, mais maintenant, on a des festivals comme le Fringe où ils peuvent se lancer, explique Leanna Brodie. Alors, je me suis demandé : comment peut-on s'aligner avec le processus de développement dramaturgique actuel?

«On ne trouverait pas mieux comme représentants de la génération montante», dit Leanna Brodie au sujet des étudiants dramaturges participant au festival cette année. Photo : Image fournie par UBC School of Creative Writing

En faisant le choix des mises en lecture, Leanna Brodie a voulu ainsi mettre l’accent sur l’écriture et l’encadrement des auteurs. Elle a donc fait appel à des metteurs en scène et comédiens professionnels qui agissent aussi comme conseillers dramaturgiques.

Autre nouveauté cette année : tous les auteurs qui ont choisi d’écrire une pièce de théâtre au programme de création littéraire de l' UBC participent au festival.

Dans le programme de l' UBC , les étudiants doivent maîtriser deux ou trois genres d’écriture, comme la chanson ou la poésie, souligne la conseillère pédagogique. Avant, les auteurs devaient être sélectionnés [pour participer au festival]. Moi, j'ai trouvé qu’ils avaient tous le droit d'être entendus.

Tout le monde a écrit quelque chose d'unique, et le calibre est assez haut , conclut avec fierté Laurie Rouleau Poirier.

Les soirées de mise en lecture du festival Bryan Wade Brave New Play Rites se tiendront du 20 au 25 mars au BMO Theatre Centre de Vancouver.