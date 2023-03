Un nouveau festival francophone à Edmundston en novembre

Léonard Odier, le directeur général de la station de radio communautaire CFAI, mais aussi l’organisateur de ce festival, explique que le but de l’événement, c’est de rejoindre le plus grand public possible.

Par exemple, lors de ce premier festival, les spectateurs pourront voir plusieurs groupes et chanteurs comme Diane Tell, Zachary Richard, Paul Daraîche, La Chicane, Kaïn, Corneille et France D’Amour.

Diane Tell sera en spectacle le 4 novembre à la Salle Léo-Poulin d'Edmundston. Photo : La production est encore jeune inc. / Karine Dufour

Des artistes émergents seront aussi de la partie, tels que Léa Jarry, Hauterive, Zoo Baby et bien d’autres.

L’Acadie sera aussi à l’honneur avec des artistes comme Émilie Landry, P’tit Bélliveau et le groupe Baie.

P'tit Belliveau est originaire de la Baie Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse. Photo : La production est encore jeune / Karine Dufour

Il faut faire quelque chose en français

L’objectif du CFAI Franco Festival est d’offrir un événement majoritairement francophone. Léonard Odier mentionne qu’il est important de célébrer la langue française, que ce soit avec des artistes connus ou avec des artistes émergents.

« C'est pour ça que j'ai appelé Franco Festival, pour mettre en avant la langue française qui est riche et les artistes qui sont riches en langue française. » — Une citation de Léonard Odier, organisateur du CFAI Franco Festival

Il y aura certains artistes qui chanteront en français et en anglais, mais l’organisateur du festival a été clair à ce sujet : il voulait que la moitié des performances, si ce n’est pas plus, soient en français.

Le groupe québécois Kaïn montera sur scène le samedi 4 novembre au Centre Jean-Daigle d'Edmundston. Photo : Matane en lumière

Une performance qui n’est pas du domaine de la chanson fera aussi partie de l’événement. Il s’agit de Messmer, un artiste et un hypnotiseur québécois. Il sera sur scène le 4 novembre à la Salle Léo-Poulin.

Messmer sera en spectacle à la Salle Léo-Poulin le 4 novembre. Photo : Avec la gracieuseté de Groupe Entourage / Éric Myre

Il n’était pas question pour Léonard Odier de commencer ce premier festival avec peu d’artistes et peu de styles de musique. Le fait de diversifier cet événement aura un grand impact sur l’engouement du public selon lui. L'instigateur du CFAI Franco Festival explique entre autres qu’il ne veut pas faire un petit festival avec deux noms.

« Pour moi, un festival c’est trois jours, c’est plusieurs scènes, plusieurs artistes. J’ai été étonné de l'ampleur que ça a pris. » — Une citation de Léonard Odier, organisateur du CFAI Franco Festival

Paul Daraîche est un chanteur québécois de musique country. Photo : Gracieuseté : Festival Éole en musique

Des précisions sur cette première, comme l'achat de billets, seront disponibles sous peu sur le site web du festival.  (Nouvelle fenêtre)