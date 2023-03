La Saskatchewan investit 200 000 $ pour attirer plus de médecins dans les régions rurales

La Saskatchewan va investir 200 000 $ au Programme d'incitation pour les médecins ruraux ((RPIP) sur une période de cinq ans afin d'attirer plus de médecins dans les communautés rurales et dans le nord de la province.

Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, a fait cette annonce mercredi lors du 118e congrès annuel de l'Association des municipalités rurales de la Saskatchewan SARM), à Saskatoon.

Ce montant est quatre fois plus élevé que la somme de 47 000 $ initialement proposée par la province.

Scott Moe affirme que la Saskatchewan est à l'avant-garde du pays avec des solutions ambitieuses pour relever les défis en matière de ressources humaines dans le milieu santé.

« Notre gouvernement reconnaît qu'il est difficile d'attirer des médecins dans les régions rurales et éloignées de la province, et cette mesure incitative améliorera notre capacité à attirer davantage de médecins ruraux et à relever ce défi. » — Une citation de Scott Moe, premier ministre de la Saskatchewan

L'admissibilité de ce programme de recrutement et de rétention inclura non seulement de nouveaux diplômés, mais aussi des médecins exerçant dans les communautés rurales et nordiques qui ont été évalués dans le cadre du Programme international d'évaluation de la pratique des médecins de la Saskatchewan (SIPPA).

Le ministre de la Santé dans les régions rurales et éloignées, Everett Hindley, est certain que les primes offerts à travers le RPIP auront un impact positif.