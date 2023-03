Centre régional pour l’immigration : la Vallée-de-l’Or se rallie

Il y a un mois à peine, la MRCVO refusait d’appuyer le projet Panorama Québec, qui vise à accueillir 500 travailleurs étrangers en Abitibi-Témiscamingue sur un horizon de cinq ans. Les élus de la MRCVO avançaient qu’une telle initiative devait être menée conjointement par Rouyn-Noranda et la Vallée-de-l’Or, les deux secteurs qui ont développé une expertise sur la question.

Après discussion avec la direction du Centre local de développement de Rouyn-Noranda, le préfet Martin Ferron se dit finalement rassuré par les orientations du projet, qui prévoit la création d’une table de travail regroupant toutes les MRC. La Vallée-de-l’Or a adopté une lettre d’appui au projet lors du conseil des maires, mercredi matin.

« Il y avait peut-être un problème de communication d’un côté et de l’autre. Je sens que nous avons bien été compris. Nous pouvons déposer une demande avec une unité régionale. On est trop petits, comme région, pour ne pas s’entendre. » — Une citation de Martin Ferron, préfet de la MRCVO

Tirer profit du modèle régional

Martin Ferron s’attend à ce que la Vallée-de-l’Or puisse tirer profit du modèle régional présenté au ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Inclusion. On sait que ça va être évolutif et on va voir comment les choses vont avancer avec le temps , estime le préfet.

On voulait faire partie des décisions et des orientations. La table de travail qui nous est proposée va dans ce sens. On a une expertise et on veut la partager, ajoute-t-il. Panorama Québec, c’est un budget de près de 1 million $ par année avec des agents d’immigration partout sur le territoire, y compris chez nous. On souhaite se développer, comme le reste de la région, et c’est ensemble qu’on va le faire. C’est une belle ouverture du côté de Rouyn-Noranda.

En attendant de connaître les intentions de Québec dans le dossier, la Vallée-de-l'Or poursuivra son travail de recrutement à l'international. Une mission en Tunisie pourrait avoir lieu cet automne.