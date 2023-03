La dualité dans les garderies au Nouveau-Brunswick est nécessaire, dit un expert

Gino LeBlanc, qui est aujourd’hui directeur du Bureau des affaires francophones et francophiles à l’Université Simon-Fraser, à Vancouver, a remis deux rapports sur le système d’éducation du Nouveau-Brunswick, en 2009 et en 2016.

Dans ces deux rapports, il recommandait d’instaurer la dualité dans les garderies de la même façon que dans le système d’éducation, soit de la maternelle à la douzième année.

Cette recommandation, faite sous deux gouvernements libéraux différents, est restée sur les tablettes.

Les coprésidents responsables de l'élaboration du plan d'éducation, Gino LeBlanc et Karen Power, ont rendu publiques leurs recommandations en juin 2016. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Ultimement, moi, je pense que pour une minorité comme les Acadiens du Nouveau-Brunswick, avoir un système public de la petite enfance jusqu’au postsecondaire, c’est très important. C’est l’outil le plus puissant qu’on a pour assurer la vitalité de la langue et de la culture et pour assurer la lutte contre l’assimilation par l’anglais.

Interrogé sur une éventuelle dualité dans les garderies au Nouveau-Brunswick, le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Bill Hogan, a répondu, le 27 février dernier : Mais pourquoi pas? Je dirais que oui, c’est possible.

Ce que serait la dualité dans les garderies

Selon Gino LeBlanc, les garderies doivent faire partie du continuum de l’éducation et non pas être un service à part.

C’est d’ailleurs dans cette optique que le ministère de l’Éducation a intégré le Développement de la petite enfance et qu’ont été institués, plus tard, les cursus français et anglais.

L’acquisition de la langue, l’acquisition de l’identité francophone, ça commence bien avant la maternelle et la première année, et donc, pour moi, "dualité" veut dire une gouvernance, c’est-à-dire que concrètement, le sous-ministre francophone à Fredericton s’occupe du continuum de l’éducation, donc de la petite enfance jusqu’au secondaire.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick s'est engagé à remédier au manque criant de places en garderie. Photo : iStock

Actuellement, les services liés aux garderies, qu’elles soient anglophones ou francophones, sont regroupés au sein de la division – bilingue – du soutien opérationnel pour les services à la petite enfance.

Gino LeBlanc croit qu’un système de garderies publiques, géré par le secteur des services éducatifs francophones au sein du ministère, serait souhaitable.

Il faut parfois des mesures inégales, différentes, pour la communauté francophone, et ça, ça pourrait bien être le cas, c’est-à-dire que les services à la petite enfance, l’appui aux parents, pourraient effectivement intégrer le système public. Comme ça, on assurerait un standard, on assurerait une qualité.

Ainsi, il pourrait y avoir des garderies directement liées aux écoles primaires. Par exemple, on pourrait imaginer que toutes les écoles francophones au primaire auraient aussi un service de garderie avant même que les jeunes entrent à la maternelle.

Gino Leblanc, directeur du Bureau des affaires francophones et francophiles de l'Université Simon-Fraser Photo : Radio-Canada / Denis Dossman

Le président du conseil d’éducation du District scolaire francophone Sud, Michel Côté, voit des avantages à l’idée avancée par Gino LeBlanc.

Je ne pense pas que c’est une mauvaise idée. Est-ce que c’est faisable? Il faudrait poser la question au gouvernement, mais je pense que ça pourrait avoir des avantages.

C’est sûr que ça prendrait des investissements quand même majeurs au niveau du gouvernement, mais on sait très bien que tout ce qui est sous l’appareil gouvernemental a souvent plus de possibilités, plus de financement que les entreprises privées, donc il y aurait peut-être moyen de donner des salaires plus compétitifs aux éducateurs et aux éducatrices de la province, il y aurait un certain contrôle qui pourrait être effectué par le gouvernement , estime Michel Côté.

Un nouveau mode de gestion discuté entre les districts et la province

Depuis quelques semaines, des discussions ont eu lieu avec des représentants de la province sur la gestion des services offerts par la province aux garderies. Il est question de confier ces services au secteur francophone. Il ne s’agit pas d’une dualité des garderies, comme l’envisage Gino LeBlanc, mais d’une certaine forme de dualité des services de la province.

Le président du conseil d’éducation du District scolaire francophone Sud, Michel Côté, dit que des discussions ont lieu sur la gouvernance scolaire et que la question des garderies en fait partie. Photo : Radio-Canada / François Le Blanc

Nous, ce qu’on demande, c’est de rapatrier les employés qui font partie de la partie I, donc qui travaillent au niveau du ministère de l’Éducation côté francophone et anglophone, de les rapatrier sous nos districts et d’avoir la pleine gestion de ça , explique Michel Côté.

Il s’agit par exemple d’employés responsables du contrôle de la qualité ou du soutien à l’amélioration des garderies.

Deux options sont possibles, soit de déplacer ces employés-là directement vers le ministère de l’Éducation côté francophone, soit d’envoyer les employés de la partie I possiblement vers nos districts scolaires francophones, mais il faut pouvoir assurer les ressources nécessaires à nos districts pour qu’on puisse vraiment prendre en main ce dossier-là de la petite enfance , dit-il.

Quand Bill Hogan parle d’une ouverture à la dualité, Michel Côté reconnaît ignorer ce que veut dire le ministre. Ce n’est pas clair et je ne suis pas certain que c’est clair pour lui non plus, qu’est-ce qui devrait être fait, mais la bonne chose, c’est qu’il y a plein de discussions qui se font présentement avec la réforme de la gouvernance.

Renforcer les services de garde en français

Le président du conseil d’éducation du District scolaire francophone Sud, Michel Côté, espère que la province profitera des changements prévus pour officialiser certaines avancées au sein des garderies francophones.

Il y a quand même beaucoup de travail qui a été fait au cours des dernières années pour offrir un environnement en français et pour offrir un curriculum en français dans tous nos CPE de la province, un curriculum qui est adapté à notre culture, mais cependant, ce n’est pas encore dans la loi , déplore-t-il.

On sait que le gouvernement est en train de regarder à changer la loi présentement, donc ça serait une belle occasion d’enchâsser tout ça dans la loi pour s’assurer que les services en français sont là mais qu'ils vont continuer de demeurer.

Le président du conseil d’éducation du District scolaire francophone Sud, Michel Côté, dit que le gouvernement pourrait profiter de sa réforme de la gouvernance pour s'assurer d'offrir des services en français. Photo : iStock

Michel Côté souhaiterait aussi que des mesures soient prises pour s’assurer que les enfants francophones puissent obtenir des places dans les garderies francophones.

Ça arrive que les garderies francophones ont des places de libres et peuvent prendre des [enfants] anglophones qui sont motivés à apprendre le français et qui, par la suite, vont passer le test de compétences et vont pouvoir aller dans le système francophone. Donc, je ne dis pas qu’il faut être à cheval avec ces règlements-là, mais [il faudrait] trouver une façon, peut-être, de donner une certaine priorité aux francophones qui veulent avoir le service de garde en français , propose-t-il.

L’idée d’un droit à une place en garderie dans sa langue fait son chemin

Le gouvernement fédéral, qui a annoncé près de 30 milliards de dollars sur cinq ans en 2021 pour financer des garderies à 10 $ par jour, voit d’un bon œil l’évolution vers un droit à une place en garderie.

La ministre fédérale de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, croit qu’il s’agit d’un objectif possible à plus long terme.

En ce moment, le système n’a pas la capacité de le faire. En ce moment, nous sommes en train de bâtir ce système, et j’espère que dans le futur, ça serait un droit pour les enfants d’accéder à un espace, premièrement, et que cet espace soit dans leur langue officielle tant que c’est dans le système éducatif. C’est la vision que nous sommes en train de construire au Canada , dit la ministre Gould.

La ministre fédérale de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Dans le plan d’action sur les langues officielles du gouvernement du Canada, on reconnaît l’importance de la petite enfance, on reconnaît l’importance du postsecondaire, donc je pense que le gouvernement du Canada – et, j’espère, les provinces aussi – cheminent vers cette idée-là que le continuum, il ne peut plus rester juste ce que l’article 23 dit, de la maternelle jusqu’au postsecondaire , lance Gino LeBlanc.

Le ministre provincial de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Bill Hogan, n’était pas disponible pour nous accorder une entrevue sur la question de la dualité.