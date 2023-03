Le jour de la Saint-Patrick, bien des Montréalais vont étancher leur soif dans un pub irlandais. C’est ce que nous montre la chroniqueuse Josée Blanchette au bulletin de nouvelles Montréal ce soir du 17 mars 1987.

Reportage de la journaliste Josée Blanchette qui se rend au pub irlandais Hunter’s Horn à Montréal pour la Saint-Patrick.

Josée Blanchette nous fait visiter le Hunter’s Horn, le plus vieux pub irlandais dans la métropole québécoise. En plus de la bière et du whisky irlandais, on y sert des repas bien costauds qu’on termine par un café ou une crème irlandaise.

La soupe de bœuf à l'orge, le fish and chips ou le bœuf mariné avec du chou ont tous un ingrédient commun : la pomme de terre, décrit la chroniqueuse culinaire. Ce même aliment qui a causé une grave famine en Irlande en 1845 et qui a entraîné la vague massive d’immigration irlandaise qu’a connue le Canada à partir de ces années.

En Irlande, la Saint-Patrick a une connotation plus religieuse et on la célèbre en famille, explique la Québécoise d’origine irlandaise Brenda O'Farrell. Au Québec, on la souligne plutôt en festoyant dans un pub.

Ne mettez pas du colorant vert dans la bière, les vrais Irlandais jurent que c'est une hérésie , prévient Josée Blanchette. Par contre, pour ceux qui ont le mal du pays, le vert c'est un peu l'Irlande, mais c'est aussi beaucoup l'espoir .

Reportage de la journaliste Marie Anna Murat sur les célébrations autour de la Saint-Patrick dans la ville de Toronto.

Le 17 mars 1987, la journaliste Marie Anna Murat présente aussi la Saint-Patrick telle qu’on la célèbre à Toronto pour le bulletin de nouvelles ontarien Ce soir.

Au pub où elle se rend, le Duke of Gloucester, la bière verte coule à flots et on porte un toast au patron des Irlandais. Pas besoin d'être Irlandais pour s'amuser, souligne d’ailleurs la journaliste. Slàinte , lance-t-elle en gaélique en levant son verre pour signifier À votre santé .

Les festivités de la Saint-Patrick se tiennent habituellement sur plusieurs jours. Dans plusieurs villes canadiennes, elles prennent la forme de grands rassemblements autour d’un défilé dans la rue, d’une prestation de danse folklorique ou d’une dégustation de mets traditionnels irlandais.

En compagnie de l'animatrice Suzanne Lapointe, le chef Daniel Vézina présente sa recette de café irlandais.

Considérant que les pubs sont bien souvent bondés à la Saint-Patrick, il est aussi possible de savourer une spécialité irlandaise à la maison. À l’émission Attention c’est chaud! du 17 mars 1997, le chef Daniel Vézina nous montre comment préparer un café irlandais en compagnie de l’animatrice Suzanne Lapointe.

Pour cet incontournable de la culture irlandaise, chaque famille a sa recette, explique le chef animateur. Le sien est arrosé de beaucoup de whisky irlandais!

On s'en fait un et on modifie la recette à son goût , suggère Suzanne Lapointe.

La recette de café irlandais du chef Daniel Vézina 45 ml de whisky irlandais

30 ml de sucre

125 ml de café

45 ml de crème

Pour bien réussir son café irlandais, le chef recommande de le faire avec un café espresso bien allongé et de ne pas brasser le sucre qui se déposera au fond de la tasse en verre. Il expose aussi comment faire couler lentement la crème sur le dos de la cuillère afin qu’elle flotte sur le dessus de la boisson.

On dégustera finalement notre café irlandais en pinçant les lèvres jusqu'à ce que notre verre ait basculé à l'horizontale afin que tous les arômes se mêlent pour notre première gorgée. Une technique qui demande de l'entraînement, admettent Suzanne Lapointe et Daniel Vézina avec humour à la fin de leur chronique culinaire.