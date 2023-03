Le 1er mars dernier, au terme d’un vote indicatif, le conseil municipal de Gatineau avait rejeté l’emplacement du Centre Robert-Guertin, dans le secteur de Hull. Depuis lors, tous les regards se sont tournés vers un terrain du boulevard de la Technologie, dans le quartier de Hautes-Plaines.

Une proposition que la mairesse de Gatineau avait d'ailleurs qualifiée de meilleur compromis .

Mais lundi dernier, lors d’une séance d’information publique, plus d’une soixantaine de résidents du quartier des Hautes-Plaines ont manifesté leur opposition à la venue du nouveau quartier général de la police sur leur territoire.

Ils remettent notamment en cause l'urgence d'agir , que la Ville met de l’avant afin de faire avancer le dossier rapidement.

La conseillère du district de l’Orée-du-Parc, Isabelle N. Miron, où se trouve le boulevard de la Technologie, a demandé à la mairesse, mardi, de repousser le vote.

Elle n’est pas convaincue que le conseil municipal a fait le tour de la question, a-t-elle dit. Mme Miron pense qu’il faut prendre le temps nécessaire pour informer la population.

J’ai des collègues qui veulent reposer des questions, même sur l’idée de centraliser les opérations policières dans un seul quartier général. Quoi qu’il arrive avec les débats, je suis convaincue qu’on ne peut pas prendre la décision mardi prochain [le 21 mars] , a fait valoir Mme Miron en entrevue avec Radio-Canada, mercredi.

« Si on le fait, on ne fait que repousser un cul-de-sac inévitable où les citoyens vont se mobiliser dans un processus référendaire et vont bloquer le changement de zonage et on ne sera pas plus avancé. »