Le Salon du livre de Québec mise sur le débat d’idées

Du 12 au 16 avril, 350 maisons d’édition et plus de 1000 auteurs s’installeront au Centre des congrès de Québec avec au menu des échanges sur l’actualité et une riche programmation tant pour les adultes que pour les plus jeunes.

La responsable de la programmation adulte grand public, Elsa Pépin, a misé cette année sur le débat et la remise en cause des idées préconçues. Des sujets sociétaux essentiels tels que l’éducation, la situation de la femme, les immigrés, la mort et plusieurs autres seront abordés dans des discussions entre les auteurs et le public.

S’il y a une chose que les livres permettent, c’est de sortir d’une pensée unique et consensuelle et de nous ouvrir des voies pour penser, rêver, imaginer un monde en dehors des carcans et des discours que la société nous impose.

L'auteur Marc Levy sera en séance de dédicaces le 12 et 13 avril. Photo : Christian Geisselmann

Rencontres individuelles, discussions croisées entre les auteurs, tables rondes ou encore séances de dédicaces, ce sera une autre riche occasion pour le public de parcourir les allées à la découverte des dernières nouveautés littéraires.

Le salon accueillera également deux nouvelles expositions dans le hall d’entrée, l’une portant sur les 40 ans de carrière du dessinateur Tristan Demers et l’autre sur les photographies de Patrice Laroche, inspirées de son dernier livre Québec, d’hier à aujourd’hui.

Entre 70 000 à 80 000 visiteurs sont attendus à l'événement.

Plus de groupes scolaires que les années précédentes

287 autobus scolaires débarqueront au Salon du livre de Québec. Photo : Radio-Canada

Tout près de 17 000 écoliers déambuleront dans les allées du Salon du livre en avril, une donnée qui emballe le directeur général de l’événement, Daniel Gélinas.

Ce sont les futurs lecteurs. On s'aperçoit que les ventes de livres et la littérature jeunesse ne s'estompent pas avec le temps. Ça demeure toujours très actuel malgré les technologies, malgré les tablettes.

Cette année, la scène jeunesse sera plus imposante et ses ateliers tout autant diversifiés. Enfants et adolescents pourront participer à des ateliers de dessin, de bricolage et d’écriture, ou participer à des discussions sur des sujets improbables comme les fluides corporels et les mauvaises odeurs.

« Cette année, la programmation jeunesse mise sur l’inventivité, la rencontre, l’interactivité. » — Une citation de Sophie Gagnon-Roberge, responsable de l'animation jeunesse

La bande dessinée se mêle à la partie

Le directeur de Québec BD, Thomas-Louis Côté, collabore avec le Salon du livre de Québec depuis 2005. Photo : Radio-Canada / Alicia Rochevrier

Le 36e Festival Québec BD se joint encore une fois cette année au Salon du livre de Québec pour y présenter une centaine d’animations, des rencontres d’auteurs et des séances de dessin en direct. La bande dessinée reste encore aujourd’hui très populaire et continue de piquer la curiosité de nombreux lecteurs, à la grande joie du directeur général de Québec BD, Thomas-Louis Côté.

C’est un des secteurs du livre qui se porte le mieux et au Québec, il y a un foisonnement tant au niveau des créations que des éditeurs qui se lancent en bande dessinée.

En plus du salon, le Festival Québec BD se déploie dans 24 lieux de la ville de Québec.