La Ville de Victoriaville souhaite exproprier un propriétaire délinquant du centre-ville

La mesure adoptée au dernier conseil municipal s'avère légitime, selon le maire Antoine Tardif, même si le permis de rénovation du propriétaire visé est valide jusqu'en janvier 2024. Il y a des bris à l'intérieur et à l'extérieur de la bâtisse. Il faisait des demandes de permis et ne répondait pas aux obligations du permis. Il y a eu des procédures judiciaires qui ont été entamées dans la dernière année et on n'aboutit pas dans ce dossier-là. On veut pouvoir prendre possession de la bâtisse le plus rapidement possible et faire un projet qui sera à l'image de notre ville , indique-t-il.

Le principal intéressé parle d'une manœuvre abusive, lui qui espérait toujours ouvrir une boutique en avril et relancer le restaurant grec qui a longtemps fait la réputation des lieux. C'était la période de COVID, une période où ça a pris plus de temps pour avancer dans le projet de la finition extérieure , se défend Sotirios Papadimitriou.

Ce dernier doit maintenant décider s'il fera appel au tribunal pour contester ce processus d'expropriation.

Avec les informations de Jean-François Dumas