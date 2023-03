Les faillites fracassantes de trois banques régionales aux États-Unis, auxquelles s’ajoutent les problèmes au Crédit suisse, donnent la frousse aux investisseurs et nous plongent tous dans l’inconnu. Quel en est l'impact sur le simple citoyen, sur les marchés financiers ou encore sur les taux d’intérêt? L’hypothèse d'une récession va-t-elle se confirmer?

Une chose est certaine : l’économie mondiale est sous tension et elle le restera toute l’année 2023. On doit donc s’attendre à de la volatilité sur les marchés, à une récession de plus en plus probable, mais aussi à une détente au niveau des taux d’intérêt… Seulement, il faudra être patient.

Avant toute chose : que se passe-t-il du côté des banques? Avec la montée rapide des taux d’intérêt orchestrée par les banques centrales, le portefeuille obligataire des institutions bancaires a perdu énormément de valeur. Lorsque l’information s’ébruite, cela peut créer une panique. C’est ce qui est arrivé à la Silicon Valley Bank où les clients ont tout fait pour sortir rapidement leur argent.

Du côté du Crédit suisse, on est en pleine restructuration afin de renouer avec la profitabilité. Son premier actionnaire, la Saudi National Bank, refuse cependant d’allonger à nouveau les liquidités nécessaires pour soulager l’institution bancaire suisse. Résultat : les investisseurs craignent pour sa survie et le titre a reculé de 30 %, faisant chuter les principaux indices en Europe et en Amérique du Nord.

Plusieurs ont maintenant peur d’un effet domino sur d’autres banques fragilisées par la conjoncture économique.

Ce méli-mélo de mauvaises nouvelles survient alors que la banque centrale européenne doit prendre une décision sur les taux d’intérêt mercredi. La Réserve fédérale américaine (Fed) doit aussi statuer sur son taux directeur la semaine prochaine pour tenter de mater l’inflation qui demeure élevée aux États-Unis.

Dans le contexte actuel, à quoi s’attendre dans les prochaines semaines?

Volatilité persistante sur les marchés boursiers

La volatilité sur les bourses mondiales est peut-être là pour longtemps, croit Sébastien McMahon, économiste en chef chez Industrielle Alliance.

Oui, il faut s’attendre à une année volatile, mais de quelle ampleur? Personne ne le sait , croit-il.

Tout dépendra des prochaines semaines, dit-il. Est-ce que la méfiance s’installera envers les banques? Est-ce que d’autres institutions financières se révéleront fragiles avec la hausse des taux d’intérêt ?

Ou encore, poursuit Sébastien McMahon, est-ce que les actions des autorités réglementaires seront suffisantes pour contenir tout cela et que, dans quelques semaines, on regardera tout ça pour se dire qu'on paniquait un peu au milieu de mars? L’histoire démontre que c’est prudent d'être prudent. Mais on va le savoir assez vite .

Mais si les gens se disent que les banques européennes ont des fragilités, alors là, on vient d’augmenter le stress potentiel. [...] On parle des dépôts des gens, souligne M. McMahon, la panique peut prendre vite : c’est une question d'émotion et perception .

Cela dit, et les experts continuent de le dire, les marchés boursiers pourraient vaciller, mais les banques canadiennes sont beaucoup plus réglementées et plus solides que plusieurs banques américaines.

Le système bancaire canadien est beaucoup mieux capitalisé, les banques sont beaucoup mieux diversifiées à travers le pays, à travers les secteurs, contrairement à la Silicon Valley Bank qui est en Californie et orientée vers les high techs , a rappelé l’économiste Clément Gignac lors d’une entrevue avec Gérald Fillion cette semaine.

En plus, toutes les banques canadiennes, contrairement aux petites banques américaines, sont soumises à des stress tests, des tests de résistance , souligne-t-il. Des tests qui permettent de voir, par exemple, comment réagit votre portefeuille à une hausse des taux d’intérêt comme on voit actuellement.

Un trader sur le plancher de la Bourse de New York. Photo : Associated Press / Allie Joseph

Une récession plus grave?

Avec la chute des banques régionales aux États-Unis, une chose est sûre : ce type d’institution sera davantage surveillé par les autorités réglementaires et il y aura vraisemblablement un resserrement du crédit avec, comme conséquence, un ralentissement de l’économie.

Les règles du jeu vont se resserrer pour les banques régionales, on sera plus sévère, poursuit Clément Gignac, en entrevue à Radio-Canada. Selon moi, ce resserrement va accélérer la récession ici. L’accès au capital de risque sera aussi limité.

C’est donc dire qu’avec moins d’accès au capital et des taux d’intérêt élevés, les entreprises vont moins investir et des mises à pied pourraient survenir au courant de 2023, poussant les économies occidentales vers une récession plus prononcée.

J’estimais à 60 %, 65 % les chances d’avoir une récession avant jeudi, avant la faillite des banques régionales. Là, dit-il, ces probabilités sont maintenant à 85 %. On aura aussi une récession plus visible, accompagnée de licenciements. Les offres d’emplois vont diminuer.

Mais, selon lui, il n’y a pas encore de scénario d’une récession comme en 2008-2009 ou comme celle des début des années 1980, où le taux de chômage avait grimpé de façon importante.

Est-ce que ce sera une récession comme en 1990 avec un taux de chômage qui avait monté de 2 %? Oui, ça pourrait s’apparenter à cela. Le resserrement de crédit ressemble à une hausse de 75 points à 100 points de base, qui ne se matérialise pas à l'écran, mais qui se matérialise dans les faits, car la banque va questionner davantage ses clients , estime-t-il.

Même son de cloche chez Sébastien McMahon, qui estime que les probabilités de récession sont maintenant plus importantes.

Avec tout ce qui se passe là, si ce sont les banques qui ralentissent le crédit, qui prêtent moins… L’économie c’est beaucoup une question de confiance pour les ménages et les entreprises, rappelle-t-il. Donc, oui, il faut augmenter les probabilité de récession en 2023 et il faut s’attendre à ce que la récession soit pire qu’on pensait.

Et les taux d’intérêt dans tout cela?

Tout ce contexte hautement fragile et imprévisible fera-t-il en sorte que les banques centrales vont baisser plus rapidement les taux d’intérêt? Là-dessus, il faudra encore être patient, disent les experts.

Les chiffres d’inflation ne sont pas bons aux États-Unis. On est encore au-delà de 5 %. Je serais surpris qu’il n’y ait pas de hausse de taux aux États-Unis. Probablement une hausse de 25 points de base , affirme M. Gignac.

Mais, selon lui, la Réserve fédérale est dans un scénario de fin de hausse de taux.

Il ne faut pas célébrer trop vite. Mais oui, pour ceux qui doivent renouveler des hypothèques, c’est une bonne nouvelle. Mais pour espérer des baisses de taux, il faudra malheureusement avoir une récession , pense-t-il.

Pour Sébastien McMahon, les banques centrales se retrouvent prises entre l’arbre et l’écorce.

Comment on jongle d’un côté avec un système financier plus fragile et de l’autre côté avec le combat contre l’inflation? Ça enverrait un drôle de message de faire une hausse de 50 points de base, ça pourrait être mal perçu.

Au Canada, la Banque du Canada a fait une pause et ne montera pas son taux directeur si l’inflation reste sous contrôle. Malgré tout, on peut déjà constater des baisses de taux dans les institutions bancaires. Mais tout demeure fragile.