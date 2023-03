André Boisclair obtient une libération conditionnelle

La décision a été rendue lundi par la Commission des libérations conditionnelles. André Boisclair s'était vu refuser une première demande le 14 novembre dernier, en raison de la gravité des agressions pour lesquelles il avait été condamné.

Dans le texte de la décision, rendu public mercredi, la Commission affirme qu'elle retient, tout comme lors de la décision de refus du 14 novembre dernier, la gravité objective des délits qui ont mené à cette peine d'incarcération , rappelant que deux victimes ont subi des séquelles importantes et durables des gestes de M. Boisclair.

La Commission indique cependant que la réflexion de M. Boisclair a évolué depuis cette décision après quatre mois supplémentaires de détention . La Commission relève des changements dans votre situation qui font en sorte que son appréciation du risque s’est modulée et qui permet à la Commission de conclure que le risque pourrait être géré en communauté de manière sécuritaire.

Le texte de la décision mentionne par ailleurs que la Commission a reçu plusieurs lettres de soutien de la part de membres de la famille et d'amis de M. Boisclair évoquant des changements depuis 2020 .

Le document souligne enfin que, depuis le refus de lui accorder une libération conditionnelle en novembre, l’attitude de M. Boisclair s’est améliorée , rappelant que les délits pour lesquels [il est] incarcéré sont survenus il y a plus de 8 ans, qu’ils apparaissent liés à un mode de vie qui n’est plus d’actualité à ce jour . La Commission estime ainsi que le degré de dangerosité actuel de M. Boisclair est faible .

« Après vous avoir entendu et avoir analysé l'ensemble de l'information pertinente dont elle dispose, la Commission vous accorde la libération conditionnelle. » — Une citation de Extrait de la décision de la Commission des libérations conditionnelles

Le processus judiciaire et carcéral semble avoir eu les impacts escomptés , mentionne le texte, affirmant que M. Boisclair a fait un travail d’introspection sur [ses] passages à l’acte et [sa] consommation . Vos relations se seraient améliorées avec votre environnement, vous avez démontré de l’ouverture au sein du suivi et êtes impliqué, un lien de confiance ayant été établi , ajoute le document.

Citant l’agent évaluateur, la Commission note par ailleurs que l’ancien dirigeant du PQ présente toujours des traits impulsifs et qu’il est parfois réactif dans [ses] paroles . L’agent estime qu’un certain travail demeure à faire à cet effet. [...] Il soulève que vous tendez à être centré sur vous-même et qu’il peut être parfois difficile d’échanger avec vous à cause de vos modes de défense.

L’agent évaluateur a ainsi soumis ses recommandations favorables à la Commission pour une libération anticipée [...] avec des suivis sexologique et psychiatrique .

« La Commission estime qu’une libération à ce stade de votre peine, avec les suivis, les conditions et la surveillance, demeure, à terme, une mesure adéquate pour assurer la protection du public, tout en favorisant une réinsertion sociale. » — Une citation de Extrait de la décision de la Commission des libérations conditionnelles

Rappelons que M. Boisclair avait reconnu, en juin 2022, avoir agressé sexuellement deux hommes rencontrés en ligne dans son appartement de Montréal, en janvier 2014 et en novembre 2015.

L'ex-politicien avait alors plaidé coupable d'agression sexuelle avec la participation d'une autre personne dans un cas et plaidé coupable d'agression sexuelle dans le second.

Le juge Pierre Labelle, de la Cour du Québec, avait accepté la recommandation de la Couronne et de la défense de condamner André Boisclair à une peine de deux ans moins un jour d'emprisonnement, soit 18 mois pour la première infraction et six mois moins un jour pour la seconde.