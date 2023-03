L’ex-felquiste Jacques Cossette-Trudel est décédé

L'ex-felquiste et son ex-femme Louise Lanctôt avaient été tous deux condamnés pour l'enlèvement et la séquestration du diplomate britannique James Richard Cross, élément déclencheur de la crise d'Octobre de 1970.

Ayant négocié la libération de l'otage en échange d'un sauf-conduit pour Cuba, Jacques Cossette-Trudel avait, tout comme son ancienne conjointe, passé près de huit ans en exil dans les Caraïbes et en France avant de revenir au Québec pour faire face à la justice.

Âgé de 23 ans au moment des faits, il avait ensuite rejeté l'usage de la violence, en même temps que d'autres membres influents du mouvement indépendantiste.

Il est arrêté dès son retour au Québec en décembre 1978 et plaide coupable avec circonstances historiques atténuantes aux accusations de complot, d'enlèvement et de séquestration. L'homme est condamné à deux ans moins un jour de prison et trois ans de privation de liberté civique et politique.

Jacques Cossette-Trudel a fait carrière dans le monde des communications après une brève période d'incarcération, de 1978 à 1980.

Il a également écrit et réalisé Une Révolution tranquille, une histoire populaire du Québec (1960-1980), une série documentaire de quatre heures parue en 2000.

Une crise qui fascine encore, un demi-siècle plus tard

Cinquante ans après la crise d'Octobre, Jacques Cossette-Trudel avait refait parler de lui à l'automne 2020 en affirmant en entrevue à Radio-Canada que son camarade Paul Rose, de la cellule Chénier, lui avait suggéré de tuer James Cross lors d'une rencontre secrète entre les deux hommes, alors recherchés par la police.

Ces allégations ont par la suite été démenties par la sympathisante felquiste Louise Verreault. Cette ancienne campagne de Paul Rose, qui était présente lors de la rencontre, soutient que son ex-conjoint, mort en 2013, n'a jamais tenu de tels propos.

Jacques Cossette-Trudel est entré au FLQ après la crise étudiante et l’occupation des cégeps, à la fin des années 60. Photo : Allô Police

Il laisse notamment dans le deuil les deux enfants qu'il a eus avec Louise Lanctôt durant leur exil, dont l'influenceur Alexis Cossette-Trudel  (Nouvelle fenêtre) , un adepte du mouvement américain d’extrême droite QAnon connu pour son engagement antimasque.