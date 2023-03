Des dizaines de jeunes pousses ontariennes affectées par la faillite de la SVB

Des incubateurs d'entreprises émergentes de Kitchener et de Waterloo, en Ontario, affirment que les jeunes pousses locales se remettent encore du choc de la deuxième plus grande faillite bancaire de l'histoire des États-Unis après l’effondrement de la Silicon Valley Bank (SVB) la semaine dernière .

Ça frappe assez directement et assez fort , tonne Chris Albinson, PDG et président de l'incubateur de jeunes pousses Communitech.

Il détermine qu'environ 10 % des jeunes pousses de la région de Waterloo ont été touchées, soit environ 120 entreprises.

La Silicon Valley Bank était l'une des 20 plus grandes banques aux États-Unis et détenait plus de 200 milliards de dollars d'actifs, principalement pour de jeunes entreprises du monde entier, principalement dans le domaine de la haute technologie.

La semaine dernière, les déposants se sont précipités pour retirer leur argent de la banque, craignant qu'elle ne s'effondre, ce qui a finalement provoqué l’insolvabilité de la SVB .

Disons que pendant 48 h, vous avez découvert que la banque était en faillite. Votre première réaction est de retirer votre argent. Pareil pour votre dépôt afin d'être capable d'acheter des produits d'épicerie cette semaine. Jusqu'à tard [dimanche], ça n'était pas possible , ajoute M. Albinson.

Vendredi, l’agence américaine chargée de garantir les dépôts (FDIC) a transféré les dépôts de la Silicon Valley Bank à sa propre banque relais pour protéger les déposants et leur permettre l'accès. Les dépôts supérieurs à 250 000 $ US n'étaient toutefois pas assurés par la FDIC.

Dimanche, les régulateurs américains sont intervenus pour finalement soutenir tous les dépôts de la Silicon Valley Bank. Tous les clients de la banque auront ainsi de nouveau accès à leur argent.

Beaucoup de visages fatigués au bureau

Selon Albinson, Communitech a travaillé avec ses jeunes pousses pour déterminer où était passé leur argent alors que l'effondrement de la SVB provoquait l'incertitude.

L'équipe a travaillé littéralement 24 h sur 24, 7 jours sur 7, tout au long du week-end. Il y a donc beaucoup de visages fatigués au bureau [lundi] matin , a-t-il ajouté.

Des clients attendent à l'extérieur d'une succursale de la SVB aux États-Unis, lundi. Le régulateur canadien a de son côté pris le contrôle de la seule succursale au Canada. Photo : (Brian Snyder/Reuters)

Cette fermeture constitue la première fois que de nombreux entrepreneurs ont été contraints de réfléchir à l'endroit où ils gardent leur argent – et aux risques inhérents à cette décision.

La plupart des fondateurs d’entreprise aimeraient exister dans un monde dans lequel ils pourraient tenir leur banque pour acquise. Je reçois mon argent, je le mets là-dedans et il est à ma disposition quand je le veux. Donc, pour beaucoup d'entreprises, c'est la première fois qu'ils courent ce risque , déclare Akash Vaswani, conseiller en affaires pour l'incubateur Velocity à l'Université de Waterloo.

Ce que vous faites maintenant est sous votre contrôle

M. Vaswani a également travaillé avec un certain nombre de jeunes pousses de la région de Waterloo pour retracer les pires scénarios et ce qu'il faut faire une fois que leur argent revient.

Maintenant, dit-il, les entreprises émergentes devraient se demander comment quitter la Silicon Valley Bank et être transparentes avec leur personnel.

Évaluez calmement l'impact de la façon dont la situation va affecter votre entreprise. Comprenez ce que ça signifie en ce qui concerne vos prochaines semaines ou vos deux prochains mois. Ce qui s'est passé avec la Silicon Valley Bank n'est pas de votre faute. Mais ce que vous faites maintenant est sous votre contrôle et la façon dont vous gérez la situation est sous votre contrôle , déclare-t-il.